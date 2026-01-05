Волосся стане дибки: що подивитись, якщо сподобався серіал "Утікай"

Новий серіал "Утікай" уже отримав чимало схвальних відгуків від публіки. Він належить до тої категорії, коли всі серії можна подивитись за один вечір. Ба більше, його рейтинг, за версією IMDb, становить 7,0 з 10.

24 Канал підготував добірку схожих серіалів, якщо вам сподобалась стрічка "Утікай".

"Незнайомець"

Рік виходу: 2020

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Життя простого чоловіка Адама Прайса перевертається, коли невідома незнайомка робить зізнання про його дружину Корінн – ніби та приховує величезну та небезпечну таємницю. Після її появи Корінн раптово зникає, не залишаючи жодного сліду, а Адам потрапляє у павутину обману, шантажу, брехні та загадкових подій. Поступово він розкриває, що люди навколо нього можуть бути зовсім не тими, за кого себе видають.

"Незнайомець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"У безпеці"

Рік виходу: 2018

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Том Делейні – шанований хірург-вдівець, який виховує двох доньок після смерті дружини. Коли його старша дочка Дженні зникає після вечірки, Том починає власне розслідування, прагнучи знайти її й отримати відповіді. Та з кожним кроком він виявляє все більше моторошних секретів своїх сусідів, друзів та, можливо, навіть власної родини. Сусідське життя у "спокійному районі" виявляється значно небезпечнішим, ніж здавалося на перший погляд.

"У безпеці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"В її очах"

Рік виходу: 2021

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Молода мати-одиначка Луїза зустрічає привабливого чоловіка Девіда. Між ними закручується роман, але вже скоро вона дізнається, що її обранець одружений, а його загадкова дружина Адель стає її несподіваною подругою. Цей любовний трикутник розкриває павутину таємниць, інтриг і небезпечних ігор розуму, коли нічого й ніхто не є тим, ким здається.

"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу

