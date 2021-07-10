Творці серіалу "Відьмак" назвали дату старту другого сезону та показали перший тизер-трейлер

Другий сезон популярного серіалу "Відьмак" вийде на Netflix цієї зими. Дату випуску шоу оголосили в рамках першого дня WitcherCon, фестивалю CD Projekt RED та сервісу Netflix. Також під час фестивалю творці серіалу показали нові кадри серіалу та деякі цікаві деталі.

Що відомо про другий сезон "Відьмака"

Другий сезон – пряме продовження історії першого сезону. Геральт та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю, Каер Морхен – тут Цирі буде вчитися володіти мечем та своїм тілом.

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Сезон складатиметься з восьми епізодів

Назви серій нового сезону:

Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");

Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхег");

Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");

Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");

Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");

Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");

Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).

Другий сезон серіалу вийде на платформі Netflix

Крім того, на заході показали кілька кадрів з нових епізодів продовження шоу за творами Анджея Сапковського. У нових епізодах "Відьмака" вперше покажуть фортеця Каер Морхен. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли Відьмачий ремеслу.

Кадри епізодів серіалу "Відьмак"

Також під час фестивалю творці затизерили нового монстра, що з'являється у другому сезоні. У якийсь момент відьмаки зустрінуться з лісовиком.

Тизер другого сезону "Відьмака": дивіться відео онлайн