"Відьмак: Кровне походження": все, що варто знати про новий мінісеріал Netflix

"Відьмак: Кровне походження", який розкаже про події, які відбувалися за 1200 років до "Відьмака", вийде у грудні 2022 року. Все, що відомо та нові кадри з серіалу дивіться нижче.

Крім третього сезону, всесвіт "Відьмака" на Netflix розширюється. Наступного року стрімінг покаже новий мінісеріал-приквел, дія якого відбувається більш ніж за 1200 років до пригод Ґеральта з Рівії.

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Все, що відомо про серіал "Відьмак: Кровне походження" та нові кадри

Назва та головні герої

Серіал називатиметься "Відьмак: Кровне походження", і в ньому головну роль зіграє чудова Мішель Єо в ролі ельфа. Звичайно, окрім Мішель, в акторському складі епічного серіалу є й інші актори, ми відзначили кілька найпомітніших із них:

Ленні Генрі;

Мінні Драйвер;

Софія Браун;

Лоуренс О'Фуарейн;

Ділан Моран;

Джейкоб Коллінз-Леві;

Франческа Міллс;

Натаніель Кертіс;

Міррен Мак.

На фотографіях власне можна побачити головних героїв у виконанні Мішель Єо, Лоуренса О'Фуорейна ("Вікінги", "Гра престолів"), Мінні Драйвер ("Статеве виховання") та сера Ленні Генрі — чорного мохнонога із "Володаря перснів: Персні влади".

Нові кадри з серіалу / Фото Netflix

Дата виходу та кількість епізодів

Під час заходу Tudum, Netflix оголосив, що серіал вийде 25 грудня, на Католицьке Різдво 2022 року. Спочатку планувалося 6 епізодів, але згідно з останньою інформацією, їх буде 4.

Де дивитися

"Відьмак: Кровне походження" буде доступний виключно на Netflix з грудня. Пізніше з’явиться на некомерційних сайтах з українською озвучкою.

"Відьмак: Кровне походження" – сюжет

Netflix вже дав нам деяке уявлення про історію. У синопсисі описується, що дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Автори представлять перший прототип відьмака.

Шоураннером проєкту став сценарист одного з епізодів "Відьмака" Деклан де Барра.

Чи є вже трейлер

Поки що все, що ми бачили, це тизер, який презентували ще 20 грудня 2021 року. Шанувальники всесвіту "Відьмака" з нетерпінням чекають на новий серіал і так прокоментували появу тизеру: "Ого, круто, буду дивитись!", "Круто! 2 сезон бімба, чекаю на розширення всесвіту Відьмака", "Всесвіт "Відьмака" росте".

"Відьмак: Кровне походження" 2022: дивіться тизер

Зазначимо, зйомки третього сезону "Відьмака" з Генрі Кавіллом нещодавно завершилися, тож глядачам доведеться запастися терпінням, адже Netflix покаже нові епізоди лише влітку наступного 2023 року.