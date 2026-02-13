Хоч "Бріджертони" ще тримаються в топі, але нова напружена історія, яка лоскочить нерви, теж не залишається поза увагою глядачів, як показує рейтинг Netflix.
Який новий серіал подивитися на Netflix?
Третю сходинку в списку найпопулярніших серіалів в Україні посідає 1 сезон серіалу "Демасковані". Це шпингунський детектив, який можна подивитися лише за день, адже він складається з 6 епізодів.
Головні герої – Саймон і Мерет – колишні спецагенти, які вирішили залишити небезпечну професію в минулому й створити конспіративну квартиру "Гніздо", яка призначена для всіх, хто потребує захисту. Подружжя вважало, що нарешті зможе жити спокійне, щасливе життя, але несподівано про себе нагадує давній ворог. Тепер Саймон з Мерет, а також їхні близькі опиняються у величезній небезпеці.
"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали зараз популярні на Netflix в Україні?
- "Бріджертони", 4 сезон. У центрі сюжету Бенедикт Бріджертон, який несподівано закохується в таємничу дівчину на балу. Чоловік навіть не здогадується, що вона приховує своє справжнє походження.
- "Лінкольн для адвоката", 4 сезон. Цього разу Міккі Голлер береться за одну з найризикованіших справ у своїй кар'єрі. Так чоловік опиняється у небезпечній грі, де кожен новий доказ може змінити абсолютно все.
- "Його і її", мінісеріал. Двоє закоханих по-різному переживають розрив і намагаються зрозуміти, чи можна забути образи та знайти шлях одне до одного.
- "Сім циферблатів Аґати Крісті", мінісеріал. У розкішному маєтку трапляється таємниче вбивство, яке розслідує молода аристократка.