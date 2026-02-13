Хоч "Бріджертони" ще тримаються в топі, але нова напружена історія, яка лоскочить нерви, теж не залишається поза увагою глядачів, як показує рейтинг Netflix.

Який новий серіал подивитися на Netflix?

Третю сходинку в списку найпопулярніших серіалів в Україні посідає 1 сезон серіалу "Демасковані". Це шпингунський детектив, який можна подивитися лише за день, адже він складається з 6 епізодів.

Головні герої – Саймон і Мерет – колишні спецагенти, які вирішили залишити небезпечну професію в минулому й створити конспіративну квартиру "Гніздо", яка призначена для всіх, хто потребує захисту. Подружжя вважало, що нарешті зможе жити спокійне, щасливе життя, але несподівано про себе нагадує давній ворог. Тепер Саймон з Мерет, а також їхні близькі опиняються у величезній небезпеці.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали зараз популярні на Netflix в Україні?