Серіали нашого дитинства: 6 культових історій 00-х років, від яких фанатіли всі
- Огляд найпопулярніших серіалів 00-х років включає: "Доктор Хаус", "Н2О: Просто додай води", "Секс і місто", "Втеча з в'язниці", "Відчайдушні домогосподарки" і "Теорія великого вибуху".
- Сучасні серіали, які рекомендують для перегляду, включають: "Венздей", "Гаррі Поттер", "Паперовий будинок: Берлін", "Ейфорія" та "Гострі картузи".
Кожного місяця кіноіндустрія дарує глядачам чимало прем'єр, що деколи навіть не розумієш за що братись першим ділом. Через це вибір стрічок стає усе важчим. Але – це не безвихідь. Завжди можна повернутись до того, що отримало статус класики.
Серіали 00-х років навчили нас вірити в дружбу, не здаватися, навіть якщо ти сидиш за ґратами і завжди пам'ятати, що "всі брешуть", але це не привід не бути хорошою людиною. На YouTube-каналі "Феномен UA" опублікували огляд найкрутіших серіалів того часу, від яких точно поринете у ностальгію.
Цікаво Що дивитись перед Євробаченням: 3 високорейтингові фільми, які навчать вірити в себе
Які серіали 00-х років були дуже популярними?
Хтось може поставити запитання: а навіщо повертатись до минулого? І відповідь буде простою – уся справа у феномені, адже навіть через два десятки років після виходу вони досі залишаються актуальними. Ми росли на них, формувались, як особистості. Ми любили цих героїв (і досі любимо). І коли стає сумно чи весело, вмикаємо той самий знайомий світ.
Ось ці стрічки точно заслуговують на увагу кожного кіномана:
- "Доктор Хаус" – історія про лікаря, який вражав неординарним підходом до роботи. Цікавий факт: в одній із серій з'являється колишня Хауса, яка родом із Кременчука і має ім'я Домініка Петрова. Така собі українка з не зовсім українським іменем.
Найкращі серіали 00-х років: дивіться відео онлайн
- "Н2О: Просто додай води" – культовий серіал про Емму, Ріккі та Клео, які одного разу "випадково" стали русалками. Тепер кожна крапля води загрожує викрити їхній секрет.
"Н2О: Просто додай води": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Секс і місто" – чотири подруги в Нью-Йорку, коктейлі "Космополітен" і вічне питання: чому Містер Біг такий козел, але ми все одно хочемо, щоб Керрі була з ним?
"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Втеча з в'язниці" – культовий серіал, де головний герой – Майкл Скофілд, набив усе своє тіло татуюваннями, які утворювали план в'язниці, щоб врятувати рідного брата від смертної кари.
"Втеча з в'язниці": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Відчайдушні домогосподарки" – у центрі історії знову чотири подруги, які живуть у Вісперії Лейн. Ця історія досі залишається популярною у соцмережах, адже часто можна натрапити на рецепт лимонного пирога від Брі та на сукні, які любила одягати Габріель Соліс.
"Відчайдушні домогосподарки": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Теорія великого вибуху" – у центрі подій перебувають двоє молодих талановитих фізиків – Шелдон Купер та Леонард Хофстедтер, які працюють у Каліфорнійському технологічному інституті. Вони генії науки, однак мають значні труднощі у спілкуванні з жінками та у побуті.
"Теорія великого вибуху": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які сучасні серіали заслуговують на увагу?
Якщо не хочете ностальгувати, то можемо запропонувати до перегляду декілька новинок у світі кіно, які мають шанс стати вашими улюбленими:
- "Венздей"
- "Гаррі Поттер" – прем'єра відбудеться цього року на Різдво;
- "Скоро трапиться щось страшне";
- "Паперовий будинок: Берлін";
- "Ейфорія";
- "Гострі картузи".
Не соромтесь шукати нового фаворита. Та якщо плануєте понастальгувати, то добірка вище стане у пригоді.