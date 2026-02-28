3 шикарні британські серіали-детективи, від яких неможливо відірватись

Від перегляду детективів складно відірватися. Захопливий і денамічний сюжет, неочікувані повороти подій та розкриття страшних таємниць або злочинів – усе це створює цікаву історію.

24 Канал розповість, які британські серіали-детективи варто подивитися. Ви "проковтнете" їх за вихідні.

Британські серіали-детективи, які варто подивитись

"В її очах"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Це історія про мати-одиначку Луїзу, яка заводить роман зі своїм босом-психіатром Девідом і водночас починає дружити з його дружиною Адель. Дивний любовний трикутник незабаром переростає у похмуру психологічну історію. Річ у тім, що Луїза вплутується у небезпечні таємниці.

"В її очах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шерлок"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 13

: 13 Рейтинг IMDb: 9.0/10

У серіалі розповідається про детектива Шерлок Холмса – відомо персонажа творів англійського письменника Артура Конан Дойла та його вірного друга – доктора Ватсона. Події розгортаються у сучасному світі. За сюжетом Шерлок розкриває злочини та намагається зловити злого професора Моріарті.

"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сумую за тобою"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 6.1/10

Наречений детективки Кет Донован зник 11 років тому. Усі ці роки вона нічого не чула про коханого. Одного разу жінка реєструється в додатку для знайомств і бачить там його обличчя. Неочікувана поява Джоша змушує Кет заглибитися у таємницю вбивства свого батька і розкрити таємниці минулого.

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

