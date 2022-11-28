Найкращі серіали грудня 2022: чим здивують стрімінги перед Новим роком

Свята наближаються і вже скоро відбудуться грудневі прем’єри серіалів. На наших улюблених стрімінгах з’явиться безліч неординарних та цікавих новинок, які обов’язково приваблять глядачів.

Кінець 2022 року обіцяє бути дуже насиченим на новинки світу серіалів, серед яких – "Відьмак: Кровне походження" та "Джордж і Теммі". Крім цього, на нас чекають продовження відомих проєктів, зокрема"Емілі в Парижі".

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Серіали грудня 2022

Три сосни

Прем’єра: 2 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Prime Video

"Три сосни" – детективний серіал з Альфредом Моліною в головній ролі, заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша. Він бачить те, чого не бачать інші: світло в тріщинах, міфічне в повсякденному і зло у звичному житті. Розслідуючи серію вбивств у Трьох Соснах, здавалося б, ідилічному селі у Східних селищах, він виявляє давно приховані таємниці та стикається з власними привидами.

"Три сосни": дивіться трейлер онлайн

Джордж і Теммі

Прем’єра: 4 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Showtime

Цей серіал покаже історію американських співаків, які працювали у стилі кантрі, Джорджа Джонса та Теммі Вайнетт. Шоу покаже їхнє спільне життя та творчість, яка пережила їхній шлюб. Головні ролі зіграли Майкл Шеннон та Джессіка Честейн.

"Джордж і Теммі": дивіться трейлер онлайн

Скарб нації

Прем’єра: 14 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Disney+

Продовження франшизи 2004 – 2007 року з Ніколасом Кейджем. Шукач пригод Джесс разом із командою вирушає на пошуки втраченого скарбу, щоби дізнатися таємницю своєї сім'ї. Головну роль зіграла Лізетт Алексіс.

"Скарб нації": дивіться трейлер онлайн

Шантаж

Прем’єра: 16 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Netflix

Історія юриста-новачка ЦРУ, який потрапляє в небезпечний та бурхливий світ шпигунства. Він виявиться втягнутим в небезпечну міжнародну силову політику, а колишня співробітниця ЦРУ намагатиметься розкрити секрети агентства. У головних ролях: Ной Сентінео та Лора Геддок.

"Шантаж": дивіться трейлер онлайн

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Емілі в Парижі

Прем’єра: 21 грудня

Сезон: 3

Де дивитися: Netflix

Сюжет картини відбувається навколо модниці Емілі, яка раптово отримала роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкрила філіал у Франції, а дівчині довелося розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. Окрім роботи, дівчина закохується та знаходить справжню подругу. ЇЇ життя сповнене справжніх пригод: драматичних і кумедних.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

Відьмак: Кровне походження

Прем’єра: 25 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Netflix

Netflix вже дав нам деяке уявлення про історію. У синопсисі описується, що дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Головну роль зіграє чудова Мішель Єо в ролі ельфа.

"Відьмак: Кровне походження": дивіться тизер онлайн