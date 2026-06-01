4 серіали з літнім вайбом, як вам сподобаються

Нарешті прийшло літо й буде більше часу на відпочинок. Надіємося, що ця пора року потішить нас теплом, щоб вибиратися з рідними та друзями на природу, гуляти, їздити на річку тощо.

24 Канал розповість про серіали з літнім вайбом. Обирайте, що дивитися вечорами.

Які серіали подивитися влітку?

"Білий лотос"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 21

: 21 Рейтинг IMDb: 8.0/10

Багатії приїхали на тропічний курорт на Гаваях, щоб відпочити, розважитись та перезавантажитись, але привезли із собою проблеми. Персонал намагається створити легку атмосферу, проте їм це не вдається. З кожним днем місце, яке здається ідеальним, накриває все більша темрява.

"Зовнішні мілини"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет розгортається навколо Джон Бі та трьох його друзів. Після урагану вони знаходять карту й вирушають шукати скарб, який пов'язаний зі зниклим батьком хлопця та оцінюється у 400 мільйонів доларів.

"Молоді мільйонери"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

Події розгортаються у Марселі. У центрі сюжету – четверо підлітків, які виграють 17 мільйонів євро. Їхні мрії про розкішне життя здійснюються, але водночас друзі стикаються з хаосом, який перевертає все з ніг на голову.

"Нестерпне літо Саммер"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Це історія про бунтівну підлітку Саммер Торрес. Дівчину виключають зі школи в Брукліні й вона відправляється жити до родини старого друга її матері в Австралію. Головна героїня потрапляє в компанію професійних серферів.

