4 серіали з літнім вайбом, як вам сподобаються
Нарешті прийшло літо й буде більше часу на відпочинок. Надіємося, що ця пора року потішить нас теплом, щоб вибиратися з рідними та друзями на природу, гуляти, їздити на річку тощо.
24 Канал розповість про серіали з літнім вайбом. Обирайте, що дивитися вечорами.
Теж цікаво 5 головних прем'єр червня у кіно, які не варто пропускати
Які серіали подивитися влітку?
"Білий лотос"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 21
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Багатії приїхали на тропічний курорт на Гаваях, щоб відпочити, розважитись та перезавантажитись, але привезли із собою проблеми. Персонал намагається створити легку атмосферу, проте їм це не вдається. З кожним днем місце, яке здається ідеальним, накриває все більша темрява.
"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Зовнішні мілини"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 40
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сюжет розгортається навколо Джон Бі та трьох його друзів. Після урагану вони знаходять карту й вирушають шукати скарб, який пов'язаний зі зниклим батьком хлопця та оцінюється у 400 мільйонів доларів.
"Зовнішні мілини": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Молоді мільйонери"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Події розгортаються у Марселі. У центрі сюжету – четверо підлітків, які виграють 17 мільйонів євро. Їхні мрії про розкішне життя здійснюються, але водночас друзі стикаються з хаосом, який перевертає все з ніг на голову.
"Молоді мільйонери": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Нестерпне літо Саммер"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 18
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Це історія про бунтівну підлітку Саммер Торрес. Дівчину виключають зі школи в Брукліні й вона відправляється жити до родини старого друга її матері в Австралію. Головна героїня потрапляє в компанію професійних серферів.
"Нестерпне літо Саммер": дивіться онлайн трейлер серіалу
До речі, раніше ми розповідали, які серіали вийдуть на Netflix у червні.