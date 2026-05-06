Вони серед найпопулярніших: 3 нові серіали на Netflix, які ви подивитесь за ніч

Багато людей полюбляють інколи проводити ніч за переглядом серіалу. Наприклад, у п'ятницю або на вихідних, коли зранку не потрібно йти на роботу чи на навчання.

24 Канал розповість, які нові серіали на Netflix можна подивитися за ніч. Вони популярні серед українців зараз.

Які нові серіали на Netflix можна подивитися за ніч?

"Чи виходити заміж за вбивцю?"

Кількість серій: 3

У серіалі, заснованому на реальних подіях, розповідається про судово-медичну експертку докторку Керолайн Мюрхед, яка дізналась, що її наречений вбив іншого чоловіка лише за кілька років до зустрічі з нею.

Олександр Маккеллар навіть показав дружині, де закопав тіло. Тепер головна героїня повинна зробити складний вибір: й далі мріяти про щасливе подружнє життя або здати чоловіка владі.

"Необрані"

Кількість серій: 6

Сюжет розгортається навколо Розі, яка живе у закритій християнській громаді разом з чоловіком Адамом та донькою. Поява загадкового Сема, ув'язненого-втікача, проливає жінці світло на реальність. Можливо, таємна релігійна громада не дбає про інтереси головної героїні.

"Учитель під прикриттям"

Кількість серій: 8

Це історія про математичного генія та дрібного злочинця Едді. Чоловік уникнув тюремного ув'язнення, працюючи під прикриттям учителя. Він повинен встановити особу дитини великого злочинця.

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

У трійку найпопулярніших серіалів серед українців увійшли такі: "Учитель під прикриттям", "Гнів" і "Необрані", йдеться на сайті Tudum. Також у списку: