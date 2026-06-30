3 найпопулярніші серіали від Netfliх, які обговорював увесь світ

Якщо хочете подивитися щось на Netflix, але не готові витрачати багато часу на пошуки новинок, зверніть увагу на вже перевірені часом хіти. Адже ці серіали свого часу наробили неабиякого галасу та стали справжніми світовими феноменами.

Їх обговорювали мільйони глядачів по всьому світу, а популярність окремих проєктів не згасає й досі. У матеріалі 24 Каналу детальніше розповідаємо про кожен із них, щоб ви могли обрати для свого вечора справді особливий серіал.

Дивіться також 4 блискучі фільми на Netflix, які піднімуть настрій прямо зараз

"Гра в кальмара"

Це вже легендарний південнокорейський серіал, перший сезон якого вийшов у 2021 році. Загалом проєкт виходив до 2025 року та налічує три сезони. За цей час він здобув чимало престижних нагород і номінацій, серед яких "Золотий глобус", Еммі, Премія Гільдії кіноакторів, Вибір критиків, "Незалежний дух" та багато інших.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо сотень людей, які через фінансові труднощі погоджуються взяти участь у, на перший погляд, звичайних дитячих іграх. Однак дуже швидко вони розуміють, що кожне випробування – це смертельна гра на виживання. На переможця чекає величезний грошовий приз, але вижити зможе лише один.

"Дивні дива"

Мабуть, немає людини, яка б не чула про серіал "Дивні дива". Цей американський науково-фантастичний хіт, створений братами Даффер, виходив із 2016 до 2025 року. Він майстерно поєднав у собі фантастику, жахи, драму, фентезі, детектив і трилер.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

Події розгортаються після загадкового зникнення 12-річного хлопчика у штаті Індіана. Його мати не припиняє пошуків сина, однак звернення до поліції лише відкриває низку моторошних таємниць. Тим часом друзі хлопця вирушають на його пошуки й зустрічають у лісі загадкову дівчинку, яка знає про Вілла Байєрса значно більше, ніж здається на перший погляд.

"Паперовий будинок"

Цей іспанський кримінально-драматичний серіал, створений Алексом Піною, виходив із 2017 до 2021 року. Його сюжет розгортається навколо найбільшого пограбування в історії, яке ретельно планує загадковий Професор разом зі своєю командою.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал вдало поєднав у собі бойовик, кримінал, драму, детектив і трилер – усе, що так цінують прихильники напружених історій. Проєкт налічує п'ять сезонів, кожен із яких отримав високі оцінки глядачів і критиків.

Після приголомшливого успіху серіал отримав кілька спін-офів та адаптацій. Захопливий сюжет, постійна інтрига, динамічний розвиток подій і сильна акторська гра не дозволяють відірватися від екрана до самого фіналу.