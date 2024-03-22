2 топові мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні
Мінісеріали – чудова можливість відпочити на вихідних, але не вдаватися у довгі та розтягнуті сюжети. Такі проєкти можна переглянути на одному диханні: це коротка пригода, в яку ви поринаєте разом з головними героями.
Кіно 24 розповість про 2 мінісеріали Netflix, які точно допоможуть розслабитися на кілька днів. Вони захоплять увагу і не дадуть сумувати у вихідні.
Цікаво Якщо набридли одноманітні мелодрами: 2 високорейтингові фільми про катаклізми та стихійні лиха
"З нуля"Рік випуску: 2022
Режисер: Аттіка Лок і Тембі Лок
Рейтинг IMDb: 7,9
Короткий драматичний серіал розповідає про Емі Вілер, яка приїхала вивчати мистецтво у Флоренцію. Вона знайомиться з сицилійським шеф-кухарем. Пара закохується, будує спільне життя. Їхній роман може розвалитися так само швидко, як і розпочався.
Зої Салдана в головній ролі вражає грою, а сам серіал підкуповує увагою до деталей і гумором. Емоційна кінокартина з італійськими пейзажами зібрала гарні відгуки – перегляньте його й ви.
"З нуля": дивіться трейлер онлайн
"Все те незриме світло"Рік випуску: 2023
Режисер: Шон Леві
Рейтинг IMDb: 7.8
Події відбуваються у період завершення Другої світової війни. Історія, що складається всього з 4-х епізодів, розповідає про француженку, яка втратила зір, та німецького солдата. Їхній таємний зв'язок стає світлом посеред темряви війни й страждань.
Серіал знятий на основі однойменної книжки Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. На момент виходу цей серіал перебував у лідерах рейтингу стрічок, які найчастіше переглядали українці.
"Все те незриме світло": дивіться трейлер онлайн
Якщо ви з нетерпінням чекаєте суботи, скористайтесь нашою добіркою та влаштовуйтесь перед екраном з чаєм та солодощами.