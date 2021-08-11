Оце так поворот: серіали Netflix з неочікуваними розв'язками

З-поміж шаленого потоку мелодрам та комедій, які є найпопулярнішими жанрами кінематографу, – хочеться знайти серіал, який вразить своїми заплутаними розв'язками. Редакція Кіно 24 обрала шоу на стримінговому сервісі Netflix, які нікого не залишать байдужими.

Під часу перегляду нашої добірки ви відчуєте себе детективом, який намагається розв'язати важку справу. Але сюжетні повороти здивують навіть найбільш вибагливих глядачів.

Не пропустіть Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні

Серіали з неочікуваними розв'язками на Netflix

Російська лялька

Оригінальна назва: Russian Doll

Рік: 2019

Головна героїня Надя – розробниця відеоігор, яка знаходиться в виснажливому процесі розлучення – святкує свій день народження. І все, здавалось би рутинно та буденно: після вечірки вона запрошує до себе хлопця на одну ніч, потім спроваджує його додому. Аж раптом від неї втікає кіт, вона біжить за ним і стає жертвою ДТП… Але от вона знову на вечірці на честь свого Дня народження, і знову бачить тих самих гостей. Все вже вона бачила, але ніхто не пам'ятає, що це вже було. А вона пам'ятає і намагається зрозуміти, що коїться, але падає зі сходів… І от вона знову на вечірці на честь свого Дня народження.

Сюжет захопливий, адже глядач разом з головною героїнею хоче зрозуміти в чому справа. Але схоже, що розробниця відеоігор стала заручницею власної гри в життя.

"Російська лялька" 2019: дивіться трейлер серіалу

Любов, смерть та роботи

Оригінальна назва: Love, Death and Robots

Рік: 2019

Чи могли ви коли-небудь уявити, як Гітлера вбиває велике желе? А чим можуть виявитися небезпечними прекрасні риби прямо посеред техаських рівнин? Серіал, який ставить більше питань, аніж дає відповідей, адже виконавчим продюсером є Девід Фінчер ("Соціальна мережа"). Критики його порівнюють з "Чорним дзеркалом" і ми можемо погодитись з цим. По-перше, епізоди не залежать один від одного за сюжетом, тож можна обирати за описом. Вони об'єднані лише тематикою, що заявлена у назві. По-друге, розв'язка кожного епізоду змусить вас співпереживати героям, аж до несподіваних поворотів у сюжетах. Серіал вартий до перегляду навіть через унікальність кожного епізоду, адже майже кожним займалась інша анімаційна студія.

"Любов, смерть і роботи" 2019: дивіться трейлер серіалу

Краще дзвоніть Солу

Оригінальна назва: Better call Soul

Рік: 2015

Прекрасно відіграний Бобом Оденкерком спіноф історії про багатостраждального наркодилера Волтера Вайта "Пуститися берега". Сюжет розповідає історію становлення адвокатської кар'єри Сола Гудмана, колись Джима Макгіла. Нелегко просто так взяти і відкрити свою адвокатську справу, якщо займаєшся цим в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Довкола мафія, картелі та наркодилери. Ти станеш другом цьому дивному світу без правил або тебе не повинно бути. Але Сол дуже добре вміє знаходити виходи з будь-яких життєвих ситуацій. Тож, краще подзвоніть Солу і вашому здивуванню не буде меж.

"Краще дзвоніть Солу" 2015: дивіться трейлер серіалу

Кінь БоДжек

Оригінальна назва: Bojack horseman

Рік: 2014

Здавалось би, що немає нічого оригінального в тому, щоб показати темну сторону кіно. Достатньо знято стрічок про занепалих зірок і надокучливих папараці. Але "Кінь БоДжек»" – анімаційна сатира на голлівудську реальність. У цьому світі людей та антропоморфних тварин ви не побачите однозначно позитивних чи негативних персонажів. Цікаво, що весь сюжет знаходиться на межі, навіть у комічних ситуаціях це драма, яка викликає сміх. На абсурдність життя та незвичні його повороти реагувати доведеться разом з героями, в цьому й головна перевага серіалу.

"Кіно БоДжек" 2014: дивіться трейлер серіалу

Пітьма

Оригінальна назва: Dark

Рік: 2017

Історія про таємницю чотирьох сімей, які пов'язані небажаним минулим. Зараз вони живуть спокійно і неквапливо, але от стається знакнення двох підлітків і дехто, здається, дуже добре знає, в чому справа. Але чи зможе страх перемогти людську погорду? Пошуки розкривають темні сторони цього загадкового міста, про які раніше інші містяни навіть не підозрювали. Відгомін страшного злочину, що був скоєний в далекому минулому напряму пов'язаний зі зникненням дітей. Перший спойлер, це не серійний вбивця. Другий – вам сподобається.

"Пітьма" 2017: дивіться трейлер серіалу