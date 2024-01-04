Якщо вам сподобався "Берлін": 4 круті серіали про пограбування, які подивитеся на одному диханні

Наприкінці грудня на Netflix став доступний спін-офф "Берлін". Це довгоочікуване продовження історії одного з головних героїв "Паперового будинку". Перший сезон складається з 8 серій і вже є лідером серед переглядів в Україні.

Оскільки кіноманам так полюбився "Берлін", 24 Канал у новій добірці розповість про кілька не менш захопливих серіалів, що схожі за сюжетом.

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"Паперовий будинок"

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 41

Звісно ж, розпочнемо з серіалу, який познайомив глядачів з "Берліном". Події "Паперового будинку" відбуваються в Іспанії. 8 злодіїв беруть заручників й зачиняються у Монетному дворі, який прагнуть пограбувати. Це здається неможливим, оскільки ніколи нікому не вдавалося пройти через систему захисту. Геніальний керівник грабіжників – "Професор" майстерно маніпулює поліцією, щоб реалізувати свій план. Однак все трапляється далеко не так, як було задумано. Чи вдасться банді здійснити це пограбування століття?

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 17

Прем'єра цього серіалу на Netflix відбулася у 2021 році. Завдяки гострому сюжету та кумедним ситуаціям "Люпен" став одним з найуспішніших в історії стримінгової платформи.

Ассан Діоп, відомий як Люпен, – злодій-аферист, який майстерно здійснює складні крадіжки, вміє обходити будь-які охоронні системи та завжди втікає від поліції. У серіалі є переплетення елементів комедії, бойовика, драми та романтики, тож він буде цікавий різній аудиторії.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороші дівчата"

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 50

Якщо шукаєте щось легке та веселе, то цей серіал ідеальне підійде для перегляду. "Хороші дівчата" – історія про пригоди трьох матусь з передмістя, які втомилися від безгрошів'я і наважуються пограбувати супермаркет, використовуючи іграшковий пістолет.

"Хороші дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бонні і Клайд"

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 2

Події серіалу розгортаються в США в час Великої депресії. Бонні Паркер живе в нещасливому шлюбі та працює офіціанткою. Її життя кардинально змінюється після зустрічі з харизматичним злочинцем Клайдом Беррок, який не визнає жодних правил і законів.

"Бонні і Клайд": дивіться онлайн трейлер серіалу