Історія знає чимало резонансних кримінальних справ, які свого часу сколихнули весь світ та змінили судову систему. Наша редакція зібрала добірку напружених серіалів, що відтворюють реальні розслідування гучних злочинів.

До того ж ці стрічки розкривають мотиви справжніх вбивць. Читайте більше – у матеріалі 24 Каналу.

"Американська історія злочинів" (2016 – 2021)

Рейтинг IMDb: 8,4

У червні 1994 року в США жорстоко вбили колишню дружину відомого футболіста О. Джея Сімпсона та її друга. Усі докази одразу вказували на спортсмена, через що справа миттєво опинилася в центрі уваги всієї країни. Щоб врятувати зірку від в'язниці, команда найкращих адвокатів вибудувала несподівану лінію захисту й перетворила слухання на гучне телешоу. Саме цей процес, за яким стежили мільйони глядачів, викрив гострі суспільні конфлікти, маніпуляції преси та слабкі місця американського правосуддя.

"Американська історія злочинів": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються напруженим сценарієм, глибоким психологізмом та блискучою грою Сари Полсон і Стерлінга К. Брауна. Водночас окремі рецензенти зауважують, що серіал місцями надто драматизує другорядні деталі заради видовищності.

"Мисливець за розумом" (2017 – 2019)

Рейтинг IMDb: 8,6

Наприкінці 1970-х років двоє агентів ФБР Голден Форд і Білл Тенч вирішують змінити традиційні методи розслідування злочинів. Вони розпочинають серію відвертих інтерв'ю з найнебезпечнішими серійними вбивцями, які вже відбувають покарання у в'язницях. Спілкуючись із реальними злочинцями, детективи намагаються зрозуміти логіку маніяків. Кожна розмова допомагає розкривати нові справи, але водночас залишає глибокий слід у психіці самих слідчих.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на сайті Metacritic кінокритики високо оцінюють фірмову похмуру атмосферу Девіда Фінчера, бездоганні діалоги та історичну точність образів. Проте деякі автори відгуків вважають, що темп оповіді у перших серіях розвивається занадто повільно.

"Чорний птах" (2022)

Рейтинг IMDb: 8,1

Харизматичний син поліцейського Джиммі Кін отримує десять років в'язниці за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї. Невдовзі після вироку ФБР пропонує йому небезпечну угоду в обмін на повне дострокове звільнення. Джиммі має перевестися до в'язниці суворого режиму, втертися в довіру до підозрюваного у серійних вбивствах Ларрі Голла і дізнатися, де той сховав тіла своїх жертв.

"Чорний птах": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на порталі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну акторську гру Тарона Еджертона та Пола Волтера Гаузера, а також напружену психологічну дуель між їхніми персонажами. Водночас критики зауважують, що сюжетні лінії слідчих поза межами в'язниці виглядають менш переконливо.

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,7

Серіал детально відтворює моторошну історію одного з найвідоміших американських серійних убивць, який орудував у Мілвокі з 1978 по 1991 рік. Події розгортаються не лише навколо самого злочинця, а й крізь призму переживань його жертв, їхніх родин та пильної сусідки, яка роками намагалася привернути увагу поліції. Автори проєкту показують, як системна недбалість правоохоронців дозволила злочинцю уникати покарання протягом тринадцяти років.

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять перевтілення Евана Пітерса та сміливий акцент на байдужості поліції до звернень громадян. Однак чимало критиків засуджують проєкт за надмірну демонстрацію жорстоких сцен та болісне нагадування про трагедію для родичів загиблих.

Також маємо для вас ще одну добірку серіалів, заснованих на реальних подіях.