3 серіали, які варто подивитися, якщо вам сподобалася "Емілі в Парижі"
15 серпня відбудеться прем'єра довгоочікуваного четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі". На Netflix глядачі незабаром зможуть подивитися перші епізоди, а наступні вийдуть трохи пізніше – 12 вересня.
Вже цього тижня шанувальники будуть спостерігати за пригодами Емілі, її друзів та інших героїв. Поки усі в очікуванні прем'єри, редакція Кіно 24 рекомендує подивитися схожі серіали.
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"Жирний шрифт"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 52
Творці серіалу, коли створювали його, надихалися історією колишньої головної редакторки журналу Cosmopolitan Джоанни Коулз. Глядачі знайомляться з трьома подругами – Джейн, Саттон і Кет. Їхні будні проходять у редакції жіночого журналу "Скарлет". Дівчата проживають у Нью-Йорку та намагаються знайти себе.
"Жирний шрифт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дівчина-ґік"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
У серіалі розповідається про Гаррієт Меннерс, яка відрізняється від інших людей, однак хоче бути схожою на своїх однолітків. Одного разу життя дівчини кардинально змінюється. Вона потрапляє у модельне агентство, яке вважається одним із найкращих у Лондоні. Тепер Гаррієт будує кар'єру моделі.
"Дівчина-ґік": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гламур"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
Марко закінчив старшу школу та потрапляє на стажування до косметичної корпорації. Цікаво, що одного разу на своєму ютуб-каналі він наговорив про неї багато поганого. Керує компанією Медолін Аддісон. Раптом вона стикається з проблемами, адже бізнес котиться у прірву. Разом з Марко жінка намагається виправити ситуацію.
"Гламур": дивіться онлайн трейлер серіалу
Насолоджуйтеся легкими серіалами, поки чекаєте на продовження "Емілі в Парижі". Сподіваємося, що вони сподобаються вам не менше.