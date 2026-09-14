Про них майже не говорять: 5 серіалів Netflix, які ви дарма пропустили

Цього разу без очевидних "Бріджертонів", "Венздей" і "Гри в кальмара" чи Дивні дива. Цього разу – щось цікаве, але не таке розпіарене.

24 Канал зібрав менш популярні серіали Netflix, які легко проскролити повз. Можливо, серед них знайдеться саме той, заради якого ви абсолютно випадково не ляжете спати вчасно.

"Невинний"

Жанр: кримінальний трилер, драма, детектив

Оцінка IMDb: 7,8

Матео випадково вбиває людину під час бійки й потрапляє до в'язниці. Минають роки, чоловік нарешті намагається почати нормальне життя, знаходить кохання – і тут один телефонний дзвінок вирішує, що спокою з нього достатньо.

Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes у серіалу 100% від критиків і 78% від глядачів. Окремо хвалять побудову серій, де епізоди поступово відкривають секрети різних персонажів і складають їх в одну велику картинку.

"Невинний": дивитись трейлер

"Любе дитя"

Жанр: трилер, кримінал, драма

Оцінка IMDb: 7,3

Жінці разом із маленькою дівчинкою вдається вирватися з моторошного полону. Здавалося б, найстрашніше позаду. Але її втеча несподівано повертає поліцію до справи про зникнення іншої жінки 13 років тому.

Що кажуть критики та глядачі: 100% критиків і 83% аудиторії Rotten Tomatoes оцінили серіал позитивно. TIME відзначав знайомі мотиви на кшталт "Загубленої" та "Кімнати", але водночас власні тривожні сюжетні повороти історії.

"Любе дитя": дивитись трейлер

"Код на мільярд доларів"

Жанр: драма, технологічний та юридичний трилер

Оцінка IMDb: 7,9

У центрі історії – двоє німецьких комп'ютерних геніїв, які через роки опиняються в суді, намагаючись довести своє авторство технології, пов'язаної з алгоритмом Google Earth. Серіал переносить від Берліну 1990-х до Кремнієвої долини.

Що кажуть глядачі та критики: аудиторія Rotten Tomatoes дала серіалу 95%. Критики відзначали, що авторам вдалося зробити історію про бюрократичу суперечку справді захопливою.

"Код на мільярд доларів": дивитись трейлер

"Клео"

Жанр: шпигунський трилер, кримінал, чорна комедія

Оцінка IMDb: 7,5

Берлінська стіна падає, колишня агентка Штазі виходить на свободу і вирішує з'ясувати, хто її зрадив і навіщо. А оскільки Клео – не та людина, яка надсилає колишнім колегам сердитий лист на електронну пошту, пошуки винних швидко перетворюються на криваву помсту.

Що кажуть критики та глядачі: загальний рейтинг критиків на Rotten Tomatoes – 96%, аудиторії – 69%. Перший сезон критики називали енергійним шпигунським трилером і навіть порівнювали його за настроєм із "Вбиваючи Єву".

"Клео": дивитись трейлер

"Халіфат"

Жанр: кримінальний, політичний і психологічний трилер

Оцінка IMDb: 8,2

Шведська агентка Фатіма отримує інформацію про підготовку теракту у Швеції. Паралельно серіал показує історію дівчини-підлітка, яка поступово потрапляє під вплив радикального середовища. Ці сюжетні лінії починають сходитися, а напруга – цілком неввічливо рости.

Це вже не серіал для легкого вечора з піцою та телефоном у руці. "Халіфат" важкий, напружений і місцями дуже некомфортний – але саме тому запам'ятовується.



Що кажуть критики та глядачі: особливо відзначають напругу та сильних жіночих персонажів. На Rotten Tomatoes глядачі хвалять серіал за реалістичну атмосферу, акторську гру та цікваий сюжет.

"Халіфат": дивитись трейлер

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