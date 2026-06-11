Безсонні ночі гарантовані: 3 цікаві серіали, які вас затягнуть

Літні вечори можна проводити за переглядом серіалів, особливо, коли погода не тішить. Створіть удома затишну атмосферу: приготуйте щось смачненьке, підготуйте пледи та свічки.

Щоб не витрачати час на пошуки, зберігайте добірку від 24 Каналу. Ми розповімо про кілька цікавих серіалів.

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Серіали, від яких не зможете відірватися

"Паперовий будинок"

Кількість сезонів: 5

5 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Події розгортаються в Мадриді. Чоловік, відомий як "Професор", збирає команду, щоб потрапити до Іспанського монетного дому та втекти звідти з 984 мільйонами євро.

Щоб зберегти анонімність, головні герої використовують назви міст як псевдоніми. Злочинці беруть людей у заручники та планують залишатися в домі кілька днів, щоб надрукувати гроші.

Протягом серіалу команда веде боротьбу з елітними підрозділами поліції.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Єллоустоун"

Кількість сезонів: 5

5 Кількість серій : 53

: 53 Рейтинг IMDb: 8.6/10

У серіалі розповідається про родину Даттонів, яка живе на одному з найбільших ранчо США. Воно розташоване поруч з національним парком, тож голова родини змушений боротися за власну землю.

"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бункер мільярдерів"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.7/10

Світ стоїть на порозі ядерної війни. Щоб вижити, група мільярдерів спускається в бункер, яким керує загадкова жінка на ім'я Мінерва. Опиняючись у повній ізоляції, дві родини починають конфліктувати між собою.

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

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