Не відчиняйте двері: 4 моторошні трилери про сусідів, яким є що приховувати

Купівля омріяного будинку у тихому передмісті здається ідеальним початком нового життя. Затишні вулички, ідеально підстрижені газони та привітні сусіди, які приносять свіжу випічку на новосілля. Однак що робити, коли за ідеальними фасадами ховаються брудні таємниці, а місцеві мешканці виявляються небезпечними психопатами чи сектантами?

Якщо ви любите історії, де відчуття домашньої безпеки руйнується з кожним новим епізодом, ця добірка саме для вас. 24 Канал зібрав найкращі психологічні трилери та детективи, герої яких гірко пошкодували про свій переїзд.

"Наглядач" (2022 – дотепер)

Рейтинг IMDb: 6,5

Родина Бранноків вкладає всі свої заощадження у розкішний маєток елітного району. Однак їхні мрії про спокійне життя швидко руйнуються через моторошні анонімні листи. Відправник називає себе "Наглядачем" і в приголомшливих деталях описує домашній побут сім'ї. До того ж невдовзі з'ясовується, що кожен сусід приховує власні секрети та виявляє нездоровий інтерес до новачків.

"Наглядач": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно моторошну атмосферу серіалу та блискучий акторський дует Боббі Каннавале і Наомі Воттс. Водночас кіноексперти критикують серіал за хаотичні побічні сюжетні лінії та фінал, який може залишити частину глядачів розчарованими.

"Вони" (2021 – 2024)

Рейтинг IMDb: 7,5

У 1950-х роках темношкіра родина Еморі переїжджає до консервативного "білого" району Лос-Анджелеса. Замість привітної зустрічі, на них чекає відкрита ненависть і щоденний терор від лицемірних сусідів. Втім, найбільший жах ховається безпосередньо за стінами їхнього нового будинку. Саме там пробуджуються зловісні потойбічні сили, які починають живитися найглибшими травмами та страхами родини.

"Вони": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають бездоганну візуальну естетику 50-х років та потужну гру головних акторів. Однак кіноексперти критикують стрічку за надмірну прямолінійність і занадто високий рівень жорстокості.

"Безпека" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,2

Заможний хірург Том важко переживає смерть дружини. Щоб створити безпечні умови для своїх доньок, він купує дім в елітному закритому містечку. Однак ця ілюзія безпеки вщент руйнується після раптового зникнення його старшої доньки. Оскільки поліція швидко заходить у глухий кут, батько починає власне розслідування.

"Безпека": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають темп розповіді, який ідеально підходить для перегляду за один вечір. Водночас кіноексперти критикують проєкт за місцями мелодраматичні діалоги.

"Американська історія жахів: Будинок-убивця" (2011 – дотепер)

Рейтинг IMDb: 8,0

Родина Гармонів переживає важку сімейну кризу. Щоб розпочати нове життя, вони купують підозріло дешевий вікторіанський маєток у Лос-Анджелесі. На жаль, нові власники навіть не здогадуються про криваву історію цього місця. Виявляється, дім назавжди прив'язує до себе душі всіх своїх померлих мешканців. Разом з ексцентричною сусідкою Констанс ці привиди поступово зводять сім'ю з розуму.

"Американська історія жахів: Будинок-убивця": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сміливий стиль розповіді та розкішний акторський склад, який вдихнув нове життя в телевізійний горор. Водночас кіноексперти критикують серіал за дещо хаотичну структуру та перенасиченість містичними лініями, через які сюжет іноді втрачає логіку.

Також маємо для вас добірку серіалів з тривожною атмосферою, які можна подивитися з друзями ввечері.