Ці цифри вражають: які гонорари отримують зірки популярних серіалів

Колись телебачення вважалося молодшим братом великого кіно. Потім прийшли стримінги, дорогі серіали й актори, які за одну серію почали отримувати стільки, скільки більшість людей не заробить і за кілька років.

24 Канал зібрав п’ять зірок серіалів із приголомшливими гонорарами. Але читаючи це, думайте: "Я не заздрю… я не заздрю".

Дженніфер Еністон – "Ранкове шоу"

Після "Друзів" Дженніфер Еністон могла взагалі більше ніколи не зніматися в серіалах і жити на самих згадках про Рейчел Грін. Але Apple TV+ переконав її повернутися – і аргументи були досить переконливими.

За даними The Hollywood Reporter, які цитували американські медіа, Еністон за "Ранкове шоу" отримувала приблизно 2 мільйони доларів за серію, не враховуючи додаткових виплат як продюсерки та частки від проєкту.

"Ранкове шоу": дивитись трейлер

Різ Візерспун – "Ранкове шоу"

Поруч з Еністон у рейтингу цілком логічно опинилася Різ Візерспун. За те саме "Ранкове шоу" вона, за повідомленнями медіа, також отримувала близько 2 мільйонів доларів за епізод.

Ще до прем'єри серіалу повідомлялося про контракт щонайменше на 1,25 мільйона за серію, але згодом сума значно зросла. Причому обидві акторки не просто грають головні ролі, а й виступають виконавчими продюсерками.

Чарлі Шин – "Два з половиною чоловіки"

До ери Apple TV+ королем телевізійних гонорарів був Чарлі Шин. На піку популярності серіалу "Два з половиною чоловіки" актор, за повідомленнями Associated Press, отримував близько 1,8 мільйона доларів за серію.



"Два з половиною чоловіки": дивитись трейлер

Кевін Костнер – "Єллоустоун"

За роль Джона Даттона у серіалі Кевін Костнер спочатку отримував приблизно 500 тисяч доларів за серію. Але разом із популярністю серіалу росла й цифра в контракті. До п'ятого сезону його гонорар сягнув 1,3 мільйона доларів за епізод.



"Єллоустоун": дивитись трейлер

Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"

Джейсон Судейкіс довів, що добрий футбольний тренер може приносити не тільки перемоги, а й дуже хороші гонорари. За гру у серіалі "Тед Лассо" актор отримував близько 1 мільйона доларів за серію. У цю суму входила не лише акторська робота – Судейкіс також був сценаристом і виконавчим продюсером серіалу.

"Тед Лассо": дивитись трейлер

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