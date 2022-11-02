Після хибного діагнозу: у Шерон Стоун виявили велику фіброзну пухлину, яку треба вирізати
Джерело:Marca
Американська акторка кіно Шерон Стоун шокувала своїх шанувальників новиною про стан свого здоров’я. Вона повідомила, що після хибного діагнозу, у неї виявили велику фіброзну пухлину.
Зараз 64-річна знаменитість у лікарні. Вона зазначила, що лікарі спершу встановили хибний діагноз, зробили операцію, після якої біль лише посилився.
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У Шерон Стоун діагностували велику фіброзну пухлину
Про свої проблеми зі здоров’ям зірка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала сторіс із текстом про те, що лікарі помилися, а також скільки часу їй потрібно буде для відновлення після видалення міоми.
Оскільки біль посилився, я прислухалася до іншої думки, – зізналася вона, здивувавшись. – У мене велика міома, яку потрібно видалити.
Шерон Стоун порадила жінкам довіряти собі, не сумніватися та прислухатися до себе. "Це може врятувати вам життя", – поділилася вона. Зірка доповнила, що її не буде від 4 до 6 тижнів, аби повністю відновитися, та подякувала шанувальникам за турботу.
Шерон Стоун потрібно робити операцію / Скриншот сторіс зірки
Про Шерон Стоун та її життя
- У віці 43 роки Шерон Стоун пережила інсульт та крововилив у мозок. Тоді лікарі говорили їй, що вона могла померти. Щоб відновити здоров'я, Шерон Стоун взяла перерву в акторській кар'єрі та зникла з екранів на 2 роки. Також її позбавили права опіки над сином Роеном. Потім їй було дуже важко знайти роботу;
- Рік тому актриса пережила смерть племінника, якому було всього лише 11 місяців.
- Під час пандемії зірці погрожували, а її кар’єра опинилася під загрозою через її вимоги провакцинуватися усій знімальній групі проєкту, в якому вона брала участь;
- У 2022 році зірка зізналася, що пережила 9 викиднів;
- Після повномасштабного вторгнення на Каннському кінофестивалі Стоун підтримала Україну.