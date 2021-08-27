Шерон Стоун удостоять статусу "Золота Ікона" на кінофестивалі у Цюріху

Голлівудську акторку Шерон Стоун удостоять головної нагороди кінофестивалю в Цюріху. Актриса стане лауреатом Golden Icon ("Золота ікона"). Кінофестиваль пройде у період з 23 вересня по 3 жовтня 2021 року.

Про новину сповістили керівники кіноогляду в Цюріху. Сама ж церемонія вручення нагороди "Золота Ікона" Шерон Стоун відбудеться 25 вересня 2021 року. Крім того, знаменитість проведе майстер-клас, під час якого розповість про свій особистий шлях і становлення як акторки.

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Організатори відзначили, що Шерон Стоун прокладала свій кар'єрний шлях у той час, коли в кіноіндустрії домінували чоловіки:

"Вона боролася із сексизмом і тим самим стала зразком для наслідування для багатьох жінок".

Вона жінка, яку полюбив би Гічкок. Серед її відмінних якостей – непереборна чарівність, величезна людська глибина, талант грати цілий ряд ролей і здатність полонити публіку як ніхто інший,

– говорить художній керівник кінофестивалю в Цюріху Крістіан Юнген.

Номінацію і, як наслідок, перемогу у ній Шерон отримає за роль у фільмі Мартіна Скорсезе "Казино". До речі, за участь у картині актрису також номінували на "Оскар" у 1996 році.

Не до нагороди

Зазначимо, що у різні роки нагороду "Золота Ікона" отримували колега Стоун із "Основного інстинкту" Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Кейт Бланшет, Шон Пенн та інші актори.

Самій акторці зараз точно є про що думати, окрім нагороди. Стоун у твітері звернулася до своїх підписників з проханням про допомогу. Голлівудська акторка розповіла про те, що її похресник та племінник зараз перебуває у критичному стані та бореться за життя.

В інстаграмі ж зірка опублікувала фото племінника з лікарні та зазначила, що він потрапив до реанімації з поліорганною недостатністю.