Що подивитися ввечері: драматичний фільм, який не захочеться ставити на паузу

Нарешті завершився робочий тиждень і можна розслабитися. Постарайтесь забути про справи на цих вихідних і насолодитися відпочинком, наприклад – проведіть час за переглядом фільму.

24 Канал розповість про фільм, який можна подивитися ввечері. Зберігайте матеріал, щоб не витрачати час на пошуки.

Який драматичний фільм подивитися ввечері?

У 2019 році вийшов американський драматичний фільм "Щиголь", режисером якого став Джон Кровлі. Він знятий на основі однойменного роману письменниці Донни Тартт, який вона випустила у 2013 році.

У стрічці розповідається про Теодора Декера, який втратив маму у 13-річному віці. Жінка загинула внаслідок вибуху в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Трагедія змінила життя хлопця.

Головний герой тримається за старовинну картину Карела Фабриціуса та загадкове кільце. Теодрог потрапляє у таємничий та небезпечний світ викраденого мистецтва.

"Щиголь": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль у фільмі зіграв американський актор Енсел Елгорт, відомий за мелодрамою "Винні зірки", прем'єра якої відбулась у 2014 році. Також у драмі знялися такі актори:

Оукс Феглі

Ніколь Кідман

Анайрін Барнард

Фінн Вулфгард

Сара Полсон

Люк Вілсон

Джеффрі Райт

Ешлі Каммінгс

Вілла Фіцджеральд

Деніс О'Гара

Бойд Гейнс

Пітер Джекобсон

Люк Клейнтанк

Роберт Джой

Раян Фуст

Енсел Елгорт і Анайрін Барнард у фільмі "Щиголь" / Кадр із фільму

До речі, "Щиголь" отримав досить високий рейтинг IMDb – 6.4/10. Зйомки стрічки проходили у Нью-Йорку та місті Альбукерке. Світова прем'єра драми відбулась на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2019 році.