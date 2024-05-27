Новинки від Netflix: які фільми та серіали вийдуть цього тижня
Останнього травневого тижня Netflix потішить новими фільмами та серіалами, що з'являться на платформі. Від зворушливих музичних комедій до драматичних серіалів – кожен знайде щось на свій смак.
Стримінгова платформа Netflix пропонує чергові новинки, що варті вашої уваги. У добірці Кіно 24 ви знайдете цікаві фільми й серіали, що вийдуть цього тижня.
Цікаво Топові фільми й серіали: що подивитися на Netflix у вихідні
29 травня – "Інший Франко"
Прем'єра українського фільму відбулась 8 лютого, а вже від середи його можна буде дивитися на Netflix. Він розповідає про життя сина українського письменника Івана Франка – Петра Франка. Події розгортаються у 1941 році у Львові, у родинному маєтку. У розпал Другої світової війни до Петра приїжджає його старий друг Андрій Грищук.
"Інший Франко": дивіться трейлер онлайн
30 травня – "Ерік"
Події драматичного мінісеріалу переносять у Нью-Йорк 1980-х років. Батько, втрачаючи надію, починає співпрацювати з поліціянтом, щоб знайти 9-річного хлопчика. Водночас він протистоїть своїм демонам.
"Ерік": дивіться трейлер онлайн
31 травня – "Жодна віднині"
17-річна дівчина повідомляє, що в старшій школі сталося сексуальне насильство. Справу починають розслідувати: це докорінно змінює життя дівчини та змушує її по-новому поглянути на стосунки з близькими людьми.
"Жодна віднині": дивіться трейлер онлайн
1 червня – "Задорослий для казок 2"
У суботу на Netflix вийде друга частина польської комедії про повноліття та молодого кіберспортсмена Вальдека. У новому фільмі він вирушить на пошуки батька, якого раніше ніколи не бачив. Йому доведеться пройти нелегку подорож горами Татра.
"Задорослий для казок 2": дивіться трейлер онлайн
2 червня – "Мій домашній крокодил"
Музичний анімаційний фільм вийшов у 2022 році, а вже у цю неділю його можна буде переглянути на Netflix. Він розповідає про Лайла – справжнього морського крокодила, який має дивовижний голос та акторські здібності. На нього натикається сім'я, що тільки-но переїхала до Нью-Йорку та оселилась у новому домі. На жаль, дорослі дуже упереджено ставляться до чарівної тварини.
"Мій домашній крокодил": дивіться трейлер онлайн
Також цього тижня на Netflix вийдуть такі фільми й серіали:
- "Танці з дияволом"
- "Кольори зла: червоний"
- "Життя, яке ти хотіла"
- "Біоніка"
- "Дівчина-Гік"
- "Як зіпсувати стосунки"
- "Частина тебе"
- "Кабельник"
- "Я бачив свого"
- "Убити трубача".