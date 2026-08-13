Топ 3 фільми, які зараз найбільше дивляться на Netflix у світі
Netflix знову показує, що глядачам подавай усе й одразу: трохи жахів, трохи абсурдної комедії та, звісно, супергероя. На будь-який смак, як то кажуть.
24 Канал зібрав три фільми, які зараз найактивніше дивляться на Netflix у світі — від сімейної боротьби за виживання до чергового спасіння людства.
"Останній будинок"
На першому місці — історія, після якої власний дім уже не здається таким безпечним.
Таємничі сили замикають родину з чотирьох людей у будинку без можливості вибратися. Їжа, вода та інші ресурси поступово закінчуються, тому героям доводиться об’єднатися, щоб вижити.
Головне питання — хто або що тримає їх у цій пастці. І, схоже, Netflix вирішив, що цього тижня людству особливо хочеться подивитися, як інші люди намагаються вибратися з дому.
"Останній будинок": дивитись трейлер
"72 години"
Друге місце займає комедія про 40-річного маркетолога, який намагається врятувати кар’єру й абсолютно випадково потрапляє до групового чату з молоддю.
А далі — парубоча вечірка в Маямі.
Тобто чоловік просто хотів трохи покращити професійне життя, а опинився у ситуації, де його головне завдання — пережити вечірку. Кар’єрний розвиток пішов не за планом, зате кіно має всі шанси на успіх.
"72 години": дивитись трейлер
"Людина-павук: Далеко від дому"
Третє місце посідає вже перевірена часом супергеройська класика.
Після смерті Тоні Старка Пітер Паркер вирушає з однокласниками у подорож Європою, сподіваючись хоча б ненадовго відпочити від супергеройських проблем.
Але, звичайно, не вийшло. На нього чекають елементалі, загадковий Містеріо та непрості почуття до ЕмДжей.
"Людина-павук: Далеко від дому": дивитись трейлер
А якщо хочеться ще трохи кіно, маємо добірку фільмів, які вам точно не захочеться вимикати. Тут зібрали історії, здатні затягнути до фінальних титрів.