Усі говорять про ці шедеври: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix

У свіжому рейтингу найбільш популярних фільмів і серіалів на Netflix перші позиції посідає новий сезон серіалу "Бріджертони". Але якщо ви розглядаєте вибір фільму для перегляду, рекомендується звернути увагу на новинку "Мати нареченої".

Ці та низка інших чудових фільмів та серіалів очолили список найпопулярніших стрічок на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь, які ще кінокартини уже завоювали серця багатьох і точно вартують вашої уваги.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Бріджертони", 3 сезон

Перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони", яка стала доступною на Netflix, за 4 дні отримала 45,1 мільйона переглядів і очолила рейтинги у 78 країнах світу.

У третьому сезоні серіалу, дія якого відбувається в Лондоні епохи Регентства, основна увага буде зосереджена на Пенелопі Фезерінґтон і її давньому коханні Коліні Бріджертоні. За трейлером, який був оприлюднений на початку квітня, Колін не сприймає почуттів Пенелопи до нього, тому продовжить шукати їй гідну пару. Однак у новому сезоні між ними може виникнути більше, ніж просто дружба.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ось серіали, які також опинились у списку найпопулярніших та вартують вашого перегляду:

"Справжній чоловік"

"Джентльмени"

"Бріджертони", 1 сезон

"Ashley Madison: Секс, брехня та скандал", 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи"

"Хороший лікар", 1 сезон

"Бріджертони", 2 сезон

"Хороший лікар", 2 сезон

"Оленя"

Який фільм обрати на Netflix

"Мати нареченої"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Повернувшись додому після року навчання за кордоном у Лондоні, столиці Великої Британії, дочка Лана Емма приголомшує свою матір сенсаційною новиною: вона збирається вийти заміж.

Мати відправляється на тропічний острів на весілля своєї доньки та виявляє, що батько нареченого – це той самий її колишній, якого вона не бачила уже протягом кількох десятиліть.

"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших стрічок також:

"Параноя"

"Уроки толерантності"

"Одноріжка Тельма"

"Ukrainian Style Robbery"

"Секрети домашніх тварин"

"Без глазурі"

"Години"

"20 днів у Маріуполі"

"Кур'єр"

Обирайте стрічки серед найкращих на стримінговій платформі Netflix. Це фільми та серіали, які точно зроблять ваш вечір неповторним.