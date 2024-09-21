Захоплює з перших хвилин: новий детективний серіал Netflix, який можна подивитись за вихідні

Вихідні для багатьох не минають без перегляду якісного кіно. Адже це хороший спосіб забути про проблеми й відпочити як розумом, так і душею.

У ці вихідні Кіно 24 рекомендує переглянути новий мінісеріал від Netflix. Він складається всього з 6 епізодів, тому його легко можна подужати за вихідні чи навіть один день.

Цікаво Подарують тільки позитив: 3 комедійні серіали, які варто подивитися, коли сумно

Який детективний серіал подивитися

"Чудова пара" – американський мінісеріал у жанрі детективу, драми й криміналу.

На острові Нантакет у самому розпалі весільний сезон. До головної події у своєму житті готується Амелія Сакс, яка вийде заміж і породичається з дуже багатою сім'єю свого нареченого. Про їхнє весілля можуть гудіти мільйони, адже мати нареченого не шкодує грошей.

Важливий день стає похмурим, коли за кілька годин до початку церемонії в гавані Нантакет знаходять тіло. Все це кидає тінь на саме свято, а гості стають підозрюваними. Коли шеф поліції береться за справу, то розуміє: кожне весілля – це поле прихованої напруги, а кожна пара має свої таємниці.

"Чудова пара": дивіться трейлер онлайн

У головних ролях – Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Дакота Феннінг, Біллі Гаул та інші.

Опис епізодів: