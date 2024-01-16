Якщо новорічний настрій не відпускає: 3 легкі фільми та серіали для святкової атмосфери

Новорічні свята вже позаду, у закладах прибирають різдвяні декорації, однак поки на вулиці сніг, хочеться трішки продовжити відчуття казки. Допоможуть у цьому відповідні фільми.

24 Канал зібрав 3 легкі та атмосферні стрічки, з якими ви насолодитеся новорічним настроєм та хоча б на кілька годин забудете про рутинні турботи.

Не пропустіть Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Сам удома"

У рекомендаціях новорічних фільмів ми майже не згадували про цю культову стрічку, оскільки багатьом вона набридла. Якщо ви належите до числа людей, які втомилися від пригод Кевіна, то спробуйте переглянути її тоді, коли свята вже позаду.

Вона подарує зовсім інші емоції та додасть атмосферності вашому січневому вечору. Для повної насолоди приготуйте улюблені смаколики та запаліть новорічні гірлянди.

"Сам удома": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ґрінч"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Цей мультик 2018 року кілька тижнів поспіль є в рейтингу фільмів, які українці найчастіше переглядають на Netflix. Тож не гайте часу, вмикайте й ви.

Головний герой – злий буркотун, який планує позбавити Різдва мешканців веселого Хтоківа. Але щедра маленька дівчинка змінює його задум.

"Ґрінч": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новорічна шкереберть"

Не можемо оминути увагою новий український серіал, який вже підкорив серця українців. Ця святкова комедія з зірками "Жіночого лікаря" – Андрієм Ісаєнком та Анастасією Цимбалару в головних ролях створена для сімейного перегляду.

Герої вирішують зробити все можливе, щоб скасувати новорічну магію та нарешті вибратися з пастки. Чи вийде в них повернутися до реального часу? Чи можливо вони назавжди застрягнуть у Карпатах на Новий рік?

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн 1 серію