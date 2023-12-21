"Корона" повернулася: 10 фільмів і серіалів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні
Джерело:Netflix
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше переглядали в Україні. У лідери повернувся серіал "Корона", а також українці обожнюють нову драму "Ілюзія безпеки".
Якщо досі не обрали, що дивитиметесь сьогодні ввечері, то повний список популярних фільмів і серіалів дізнавайтеся далі.
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Які фільми українці дивляться на Netflix зараз
Серед фільмів у лідерах зараз нова драма з Джулією Робертс у головній ролі – "Ілюзія безпеки". У ній розповідається про сімейний відпочинок у розкішному орендованому будинку, який набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку, а у двері стукають незнайомці.
"Ілюзія безпеки": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше проєктів у рейтингу:
- "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
- "Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;
- "Родинний обмін", 2023 рік;
- "Ґрінч", 2018 рік;
- "Щедрик", 2023 рік;
- "Лео", 2023 рік;
- "Костюм", 2022 рік;
- "Втеча з курника: Світанок наггетсів", 2023 рік;
- "Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік.
Найпопулярніші серіали Netflix
14 грудня на Netflix відбулася прем'єра другої частини фінального сезону серіалу "Корона". І саме ці епізоди наразі є найпопулярнішими в Україні.
У фіналі королівської історії розповідається про повернення принца Вільяма до університету після смерті матері, весілля Чарльза та Камілли, вперше на екранах з'являється Кейт Міддлтон.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше проєктів у рейтингу:
- "Готові", 1 сезон;
- "Ненавиджу Різдво", 2 сезон;
- "1670", 1 сезон;
- "Ненавиджу Різдво", 1 сезон;
- "Моє життя з Волтерами", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Друга світова війна: На лініях фронту", 1 сезон;
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон.