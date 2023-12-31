Який фільм подивитися на Новий рік: 20 сімейних комедій для гарного настрою

14:00

Через повномасштабну війну святкового настрою майже немає, тож багато українців 31 грудня замість гучних вечірок обирають затишне домашнє святкування. Якщо й ви 2024 рік зустрічатимете вдома, то добірка легких позитивних фільмів точно не буде зайвою.