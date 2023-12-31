Який фільм подивитися на Новий рік: 20 сімейних комедій для гарного настрою

31 грудня 2023, 14:00
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Через повномасштабну війну святкового настрою майже немає, тож багато українців 31 грудня замість гучних вечірок обирають затишне домашнє святкування. Якщо й ви 2024 рік зустрічатимете вдома, то добірка легких позитивних фільмів точно не буде зайвою.

Список саме таких стрічок для сімейного перегляду приготував 24 Канал. Готуйте смаколики, обирайте фільм і насолоджуйтеся переглядом у колі найрідніших людей. 

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Фільми, які варто подивитися 31 грудня 

  • "Гуртом дешевше"
  • "Гуртом дешевше 2"
  • "Ельф"
  • "Незабутнє Різдво"
  • "Пара на свята"

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Відпочинок за обміном"
  • "Дуже погані матусі 2"
  • "Вартові легенд"
  • "Аромат кохання"
  • "Реальне кохання"

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Хроніки Різдва"
  • "Родина за хвилину"
  • "Сам удома"
  • "Сам удома 2"
  • "Мій шпигун"

"Мій шпигун": дивіться онлайн трейлер фільму

  • "Джуманджі: поклик джунглів"
  • "Лисий нянька"
  • "Пінгвіни Мадагаскару"
  • "Пінгвіни містера Поппера"
  • "Щасливого Різдва"

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму 

 

Автор: Христина Кобак