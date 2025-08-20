Є багато відомих фільмів, які змушують добряче поплакати під час перегляду. У добірці Кіно 24 – сумні та щемливі стрічки, що не залишать байдужими.

"Міст у Терабітію" (2007)

10-річний Джессі переживає не найкращі події: батьки вічно зайняті, а однокласники його ображають. Лише малювання є для хлопчика розрадою. Все змінюється, коли у школі з'являється Леслі Берк. Джессі та Леслі не тільки стають друзями, але й придумують казкову країну Терабітію.

Втрата має сильний вплив на людину як у в дитинстві, так і в дорослому житті. Стрічка дає нам урок: життя може змінитися всього за одну мить. Тому важливо бути стійким і готовим до будь-яких подій.

"Після сонця" (2022)

31-річна Софі знаходить відеозапис з відпустки, яку провела 20 років тому разом з татом у Туреччині. Дівчина згадує ці непрості часи: етап дорослішання та непрості відносини з батьком, який боровся з проблемами зі здоров'ям і фінансовими труднощами.

Це чуттєва та глибинна історія, завдяки чому фільм ще довго залишатиметься актуальним. Акторська гра на найвищому рівні, адже переживання героїв передано на всі 100%.

