4 найкращі сімейні фільми, які варто переглянути з родиною
Один з вдалих способів якісно провести час з сім'єю – це притулитися разом на дивані за величезною мискою попкорну. Але вибрати фільм, який захочуть дивитися кожен член родини – це найбільша проблема.
Кіно 24 підготувало добірку стрічок, які сподобаються всім поколінням. Вони потішать як дорослих, так і дітей, та залишать теплі спогади про вечір з сім'єю.
До слова Що подивитися з коханою людиною: 6 фільмів та серіалів для романтичного настрою
"Суперсімейка"
Рік: 2004
Режисер: Бред Берд
Рейтинг IMDb: 8.0
Стрічка розповідає про сім'ю супергероїв, що відійшли від великих справ і живуть у тихому передмісті. Колись вони боролися зі злом завдяки надприродним здібностям, але зараз хотіли б жити непримітним життям. Раптом їм знову доводиться одягнути костюми та вирушити назустріч пригодам.
Анімаційний фільм, що здобув Оскар, сподобається дітям будь-якого віку. Вони оцінять гумор та протистояння між батьками й дітьми, а дорослому поколінню фільм сподобається завдяки спостереженням про старішання.
"Суперсімейка": дивіться трейлер онлайн
"Бовдури"
Рік: 1985
Режисер: Річард Доннер
Рейтинг IMDb: 7.7
Події відбуваються в неблагополучному районі, який хочуть знести, щоб побудувати гольф-клуб. Діти, які не хочуть переїжджати та розлучатися, випадково знаходять карту зі скарбами. Вони вирушають на пошуки піратського золота, щоб допомогти батькам позбутись боргів і не продавати будинки будівельній компанії.
У стрічці є трохи лайки та не завжди доречний гумор, тому фільм краще не дивитися з дітьми, яким менш як 8 років. Однак тут є все: прихований скарб, дружба, гострі відчуття.
"Бовдур": дивіться трейлер онлайн
"Каспер"
Рік: 1995
Режисер: Бред Сілберлінг
Рейтинг IMDb: 6.2
Після смерті коханої фахівець з паранормальних явищ Джеймс Гарві разом з донькою подорожує по всій країні. Вони опиняються у великому особняку у Віпстафі, де водяться злі привиди. Власниця будинку наймає спеціаліста, щоб вигнати усіх духів. Та виявляється, що там не тільки злі привиди, але й доброзичливий Каспер, який заводить дружбу з донькою Джеймса – Кет.
Це тепла й добра історія про дружбу, яка сподобається дітям за анімацію, а дорослим за важливі теми та пригоди у фільмі.
"Каспер": дивіться трейлер онлайн
"Фокус Покус"
Рік: 1993
Режисер: Кенні Ортеґа
Рейтинг IMDb: 6.9
Троє сестер-відьом надто довго чекали на свій порятунок. Нарешті вони отримали можливість опинитися в реальному світі. Та тепер їм треба пристосуватися до абсолютно нових і невідомих для них умов життя та безліччю непередбачуваних подій.
Стрічка сподобається завдяки гумору й динамічному сюжету. Особливо фільм підійде для тих, хто бажає гелловінської та трохи моторошної атмосфери.
"Фокус Покус": дивіться трейлер онлайн
Проводити час з сім'єю – дуже важливо. Це створює міцні зв'язки та спільні спогади. Тож фільм – це простий варіант якісно розважитися разом. Бажаємо гарного перегляду!