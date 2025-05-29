Екшн і шалена напруга: 4 захопливі фільми для тих, кому сподобалась "Місія нездійсненна"
- Франшиза "Місія нездійсненна" відома завдяки захопливому екшену та шпигунським сюжетам.
- Редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які можуть сподобатися фанатам шпигунських бойовиків, включаючи "На північ через північний захід", "Агенти А.Н.К.Л.", "Тіло брехні" та "Джек Річер".
Франшиза "Місія нездійсненна" приваблює увагу глядачів завдяки захопливому екшену, цікавим подіям і харизматичним персонажам-шпигунам. З кожною новою частиною цим фільмам вдавалось розвиватися та дивувати чимось новим.
У травні вийшла 8 частина "Місії неможливої", що може бути останньою у франшизі. З цієї нагоди редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які можуть сподобатися фанатам шпигунських бойовиків.
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"На північ через північний захід" (1959)
У центрі сюжету – вигаданий спецагент, що має відвести увагу. На ім'я Джорджа Каплана, якого насправді не існує, знято номер у готелі в Нью-Йорку. Ворожа контррозвідка тим часом вважає шпигуном рекламного агента. В інтригу виявляється замішана й вродлива дівчина.
Головна відмінність фільму від "Місії неможливої" – тут головного героя помилково вважають шпигуном, хоч він ним не є насправді. Однак йому таки доводиться втягнутись у небезпечні пригоди.
"На північ через північний захід": дивіться трейлер онлайн
"Агенти А.Н.К.Л." (2015)
Події шпигунського фільму з Генрі Кавіллом та Алісією Вікандер розгортаються на початку 1960-х у часі Холодної війни. Міжнародне злочинне угруповання на чолі з Вікторією Вінчіґерою займається поширенням ядерної зброї, щоб зруйнувати крихкі стосунки між ворожими країнами. Тому непримиренні вороги неохоче об'єднуються, щоб відкинути загрозу знищення.
Обидва фільми мають певні подібності й відмінності. Обидва належить до шпигунських і показують таємних агентів, що виконують ризиковані та небезпечні місії.
"Агенти А.Н.К.Л.": дивіться трейлер онлайн
"Тіло брехні" (2008)
Шпигунський бойовик за участю Леонардо Ді Капріо та Рассела Кроу розповідає про агента ЦРУ, якого відправляють до Йорданії з важливим завданням. Він має знайти одного з лідерів Аль Каїди, який є небезпечним терористом. Одна операція вже зазнає краху, але агент вигадує інший хитрий план.
"Місію неможливу" люблять за її динаміку, шпигунські інтриги й видовищні трюки, а "Тіло брехні" може виявитися чимось іншим, але не менш цікавим. Це не екшн-атракціон із карколомними сценами, а радше напружений політичний трилер із глибшим психологічним підтекстом.
"Тіло брехні": дивіться трейлер онлайн
"Джек Річер" (2012)
Фільм розповідає про колишнього спецагента, який зник після роботи з поліцією. Та коли чергові вбивства проносяться містом, єдиний підозрюваний заперечує провину і просить знайти Джека Річера. Той виходить з підпілля, щоб розібратися в ситуації.
В обох франшизах головну роль виконував Том Круз, який рішуче долав всі перепони. Джек Річер – реалістичніший персонаж, який покладається на свою кмітливість, спостереження і навички рукопашного бою, тоді як у "Місії неможливій" екстравагантні трюки й різне обладнання.
"Джек Річер": дивіться трейлер онлайн