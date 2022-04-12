Щоб допомогти країні відновитися: режисер Роланд Еммеріх зніматиме фільми та серіали в Україні

12 квітня 2022 , 15:51
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Джерело:

ютуб TECHIIA Holding

Американський режисер Роланд Еммеріх, відомий своїми фільмами "Падіння Місяця", "Післязавтра" та "Ґодзілла", записав відеозвернення до українців. Зробив він це у рамках проєкту StandwithUkraine.

Роланд Еммеріх заявив, що після війни зніматиме фільми та серіали в Україні. На його думку, це допоможе країні відновитися швидше. 

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Роланд Еммеріх пообіцяв знімати фільми та серіали в Україні

У відеозверненні режисер сказав: "Україна має бути відновлена".

І я пообіцяв знімати фільми або телевізійні шоу там. Тому що українці потребують роботи, процвітання, щоб подолати цю страшну трагедію,
– сказав режисер. 

За словами Еммеріха, весь світ тільки спостерігає, як росіяни вдерлися на українські землі та спричинили війну. "Відбувається руйнування, вимушене переселення мільйонів людей, а українська армія чинить опір, якого не очікував противник", – каже він. 

І ця армія, зокрема, натхненна президентом Зеленським, який не залишив країну і, як вважає Еммеріх, став дивовижним героєм і мотивує військових та цивільних, які взяли до рук зброю і захищають Україну.

Що б не відбулося, українці – переможуть. Я в цьому впевнений. Бо вони борються за свою країну, свободу та демократію,
– сказав Еммеріх у ролику.

Роланд Еммеріх звернувся до українців у межах проєкту StandwithUkraine: дивіться відео

 

Нагадаємо, американський режисер Шон Пенн заявив, що розглядає можливість приєднатись до опору України проти Росії. Проте наразі він допомагає переселенцям.

Автор: Наталія Гулій