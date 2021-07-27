Поки у Токіо офіційно тривають XXXII літні Олімпійські ігри-2020, ми підготували для вас добірку з найкращими фільмами, які розповідають про життя справжніх спортсменів. Про тих людей, які не дивлячись ні на що, йшли до своєї мети. І навіть про тих, які були готові на все, заради перемоги.

Нехай всі ці фільми стануть для вас потужною мотивацією. Гарного перегляду!

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5 найкращих фільмів про Олімпійські ігри

"Сила волі"

2016Стiвен ГопкiнсRaceСтефан Джеймс, Джеремi Айронс, Вiльям Герт, Каріс ван Гаутен

Правдива історія легендарного чорношкірого атлета Джесі Оуенса, чия неймовірна завзятість привела його на Олімпійські ігри 1936 року в нацистському Берліні. Спокуси, що зустрілися на його шляху – ніщо в порівнянні з грандіозним забігом, за яким слідкував увесь світ. Затамувавши подих, одні сподівалися на перемогу Джессі, як на символ справедливості і гідності, а інші жадали його поразки в ім'я тріумфу ідеології. Кілька секунд – і Джессі увірвався в історію, кинувши зухвалий виклик самому Гітлеру.

"Сила волі": дивіться трейлер

"Я, Тоня"

I, Tonya

2017Крейг ГіллеспіМарго Роббі, Себастіан Стен, Елісон Дженні, Пол Волтер Хаузер, Джулліан Ніколсон

Тоня – стерва. Найбільше на світі вона любить поганих хлопців, міцні сигарети і себе. А ще вона – чемпіонка країни з фігурного катання і збирається на Олімпіаду. Треба лише позбутися конкурентки. Разом з бойфрендом вони створюють воістину нетривіальний план.

"Я, Тоня": дивіться трейлер

"Едді "Орел"

Eddie the Eagle

2016Декстер ФлетчерТарон Еджертон, Г'ю Джекмен

Натхненний реальними подіями, цей фільм – добра історія про Майкла "Едді" Едвардса (Терон Еджертон), хороброго британського лижного стрибуна з трампліна, який ніколи не припиняв вірити у себе, навіть коли вся країна відверталася від нього через його постійні невдачі. За допомогою харизматичного тренера (Г'ю Джекман), Едді приймає виклик і підкорює серця фанатів спорту в усьому світі, проводячи неймовірний і історичний виступ у 1988 році на Зимових Олімпійських іграх у Калгарі.

"Едді "Орел": дивіться трейлер

"Мері Ком"

2014Омунг КумарMary KomПріянка Чопра, Даршан Кумар, Суніл Тапа

Між першим і останнім ударом боксерського гонга – або нокаут, або пояс чемпіона. Пам'ятай, заради чого ти виходиш на ринг. Відтепер твій світ має форму квадрата, і в цьому світі є свої правила і умови. Умова перша – прагнення. Немає волі – немає результату. Друге – вірність. Завжди будь віддана боксу. Віддай йому все: свій час, своє щастя, всю себе. І, найголовніше, не чекай пощади. На рингу тебе ніхто не шкодуватиме, і ти нікого не шкодуй – ось про що цей фільм.

"Мері Ком": дивіться трейлер

"Мисливець на лисиць"

2014Беннет МіллерFoxcatcherЧеннінг Тейтум, Стів Карелл, Ванесса Редґрейв, Марк Раффало, Сієна Міллер

Мультимільйонер Джон Дюпон запрошує у свій маєток володаря олімпійської золотої медалі з боротьби Марка Шульца для підготовки команди до Олімпійських ігор в Сеулі 1988 року. Марк приймає пропозицію у надії присвятити себе тренуванням, гідно виступити і вийти з тіні свого брата, легендарного борця Дейва Шульца. Але параноїк Дюпон манiпулює Марком і Дейвом. Ця жорстока гра сварить братів і веде до безглуздої трагедії.

"Мисливець на лисиць": дивіться трейлер