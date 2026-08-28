У цьому голлівудському фільмі знялась Вєрка Сердючка

Йдеться про фільм "Шпигунка", який вийшов у 2015 році. Попри те, що у ньому знявся Джейсон Стейтем, поява Вєрки Сердючки у ролі камео справила неабиякий фурор саме на українську публіку.

Якщо ви ще досі не бачили цього фільму, то 24 Канал наполегливо рекомендує подивитись, бо багато що втрачаєте.

Фільм "Шпигунка" – що відомо?

Жанр: шпигунська комедія, бойовик, кримінальна драма

Тривалість: приблизно 2 години

Рейтинг IMDb: 7,0

У ролях:

Мелліса Маккарті;

Джейсон Стейтем;

Джуд Лоу;

Роуз Бірн;

Міранда Гарт;

Боббі Каннавале;

Еллісон Дженні.

За сюжетом, Сьюзен Купер – аналітикиня ЦРУ, яка більшу частину кар'єри працювала в офісі і допомагала агентам виконувати небезпечні завдання. Коли один із найкращих шпигунів зникає, а інші агенти під ризиком бути викритими, Сьюзен добровільно вирушає на свою першу місію. Їй доводиться працювати під прикриттям, проникнути у світ міжнародних злочинців і зупинити небезпечну операцію, від якої можуть залежати долі тисячі людей.

"Шпигунка": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у фільмі з'явився Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки.

Вєрка Сердючка у фільмі "Шпигунка": дивіться відео онлайн

Як Вєрка Сердючка потрапила у "Шпигунку": за словами Андрія Данилка, із його командою зв'язалися представники голлівудського проєкту через менеджера та запропонували роль у фільмі. Як згадував продюсер Юрій Нікітін, після цього команда прилетіла на зйомки до Будапешта й познайомилася з режисером Полом Фігом. Виявилося, що режисер добре знав творчість Данилка – знав пісні Вєрки Сердючки, дивився її мініатюри та був знайомий з історією персонажа. Вона привернула його увагу у 2007 році, коли Данилко брав участь у Євробаченні від нашої країни.

Бюджет і касові збори

На створення фільму витратили приблизно 65 мільйонів доларів, а у світовому прокаті він зібрав понад 235 мільйонів.

Що особливого у фільмі?

Це пародія на класичні шпигунські фільми на кшталт історій про Джеймса Бонда;

Головна героїня зовсім не схожа на типового кінематографічного супершпигуна, що стає її головною перевагою;

Особливо цікаво тут виглядає Джейсон Стейтем: актор грає кумедного агента, що не схоже на його звичні ролі;

Фільм отримав дві номінації на "Золотий глобус" у категоріях "Найкращий комедійний або музичний фільм", а також за "Найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі".

Чому варто подивитись?

"Шпигунка" – це чудовий варіант для тих, хто любить бойовики, але і хоче трохи гумору. Тут є все, що потрібно для класичного шпигунського кіно: секретні агенти, небезпечні злочинці, зброя, погоні та міжнародні місії.

Але родзинка в тому, що фільм постійно ламає стереотипи про ідеального супершпигуна.

І повертаючись загалом до теми кіно, нарешті стало відомо, де відбуватимуться події фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі". Спойлер – це не французька столиця.