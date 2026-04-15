Через 20 років після прем'єри: куди зникли актори українського фільму "Штольня"
- Фільм "Штольня" був першим україномовним трилером, прем'єра якого відбулася 13 квітня 2006 року, та розповідає історію студентів-археологів, які знаходять загублений вхід до штольні.
- Ольга Сторожук, одна з акторок фільму, зараз працює як акторка, модель і фотографка за кордоном, тоді як Паша Лі загинув на початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
20 років тому відбулася прем'єра українського трилера "Штольня". Стрічку вперше показали 13 квітня 2006 року.
Відтоді виконавці головних ролей помітно змінилися, а дехто з них узагалі зник із публічного простору. OBOZ.UA розповіли, де зараз актори, яких не бачили багато років.
Як змінились та де зараз актори фільму "Штольня"?
Ольга Сторожук
Одну з ключових ролей у фільмі Штольня зіграла Ольга Сторожук. Ще у 15 років вона поїхала здобувати освіту до США і невдовзі почала працювати в провідному модельному агентстві. Згодом спробувала себе в кіно.
У "Штольні" акторка втілила образ Каті. Пізніше її можна було побачити у таких проєктах, як "Лекції для домогосподарок", "Жіночий лікар 3", "Фахівці" та інших.
Судячи з її сторінки в соцмережах, нині вона перебуває за кордоном і продовжує працювати як акторка, модель і фотографка.
Світлана Артамонова
Світлана Артамонова також з'явилася у "Штольні", де зіграла роль Віки. Згодом вона знімалася у проєктах "Прощена неділя", "Небесні родичі" та кількох інших. Наразі акторка не веде публічного способу життя, тому достеменно невідомо, де вона зараз і чим займається.
Світлана Артамонова у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму
Микола Карцев
Микола Карцев виконав роль професора у трилері. Після цього він з'являвся ще у кількох стрічках, переважно у другорядних ролях.
У 2019 році актор помер.
Микола Карцев у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму
Паша Лі
Популярний український актор Паша Лі зіграв роль Дена у фільмі. Він будував успішну кар'єру та знімався у стрічках "Тіні незабутих предків", "Селфі-паті", "Зустріч однокласників", "Смак свободи" та багатьох інших. На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він загинув.
Паша Лі у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму
Що цікаво знати про фільм "Штольня"?
- Фільм "Штольня" – перший україномовний трилер режисера Любомира Левицького.
- Його прем'єра відбулася 13 квітня 2006 року.
- Стрічка поєднує елементи жахів і трилера.
- Окрім згаданих акторів, у фільмі також знялися Сергій Стасько, В'ячеслав Василюк, Олексій Забігаєв, Ігор Власов, Олексій Тетеренко та інші.
- Сюжет розгортається навколо студентів-археологів, які вирушають на практику, щоб проводити розкопки. Неподалік місця, де вони зупиняються, герої знаходять загублений вхід до штольні. Попри тривожні легенди, що роками передавалися серед місцевих, вони вирішують спуститися під землю і розкрити її таємницю.