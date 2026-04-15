Через 20 років після прем'єри: куди зникли актори українського фільму "Штольня"

20 років тому відбулася прем'єра українського трилера "Штольня". Стрічку вперше показали 13 квітня 2006 року.

Відтоді виконавці головних ролей помітно змінилися, а дехто з них узагалі зник із публічного простору. OBOZ.UA розповіли, де зараз актори, яких не бачили багато років.

Як змінились та де зараз актори фільму "Штольня"?

Ольга Сторожук

Одну з ключових ролей у фільмі Штольня зіграла Ольга Сторожук. Ще у 15 років вона поїхала здобувати освіту до США і невдовзі почала працювати в провідному модельному агентстві. Згодом спробувала себе в кіно.

У "Штольні" акторка втілила образ Каті. Пізніше її можна було побачити у таких проєктах, як "Лекції для домогосподарок", "Жіночий лікар 3", "Фахівці" та інших.

Судячи з її сторінки в соцмережах, нині вона перебуває за кордоном і продовжує працювати як акторка, модель і фотографка.

Світлана Артамонова

Світлана Артамонова також з'явилася у "Штольні", де зіграла роль Віки. Згодом вона знімалася у проєктах "Прощена неділя", "Небесні родичі" та кількох інших. Наразі акторка не веде публічного способу життя, тому достеменно невідомо, де вона зараз і чим займається.



Світлана Артамонова у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму

Микола Карцев

Микола Карцев виконав роль професора у трилері. Після цього він з'являвся ще у кількох стрічках, переважно у другорядних ролях.

У 2019 році актор помер.



Микола Карцев у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму

Паша Лі

Популярний український актор Паша Лі зіграв роль Дена у фільмі. Він будував успішну кар'єру та знімався у стрічках "Тіні незабутих предків", "Селфі-паті", "Зустріч однокласників", "Смак свободи" та багатьох інших. На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він загинув.



Паша Лі у фільмі "Штольня" / Кадр із фільму

Що цікаво знати про фільм "Штольня"?