Жінки наступають на п'яти Дедпулу: трейлер шаленої супергеройської комедії "Сила грому"

Netflix оприлюднив дебютний трейлер супергеройської комедії "Сила грому". Сподіваємось, що гумору у стрічці буде так само багато, як у двохвилинному трейлері.

Режисером проєкту виступив Бен Фелкоун. Зйомки фільму тривали досить недовго – з 25 по 10 грудня 2019 року.

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"Сила грому": сюжет

У центрі сюжету 2 давні подруги. Одна з них розробляє секретну формулу, яка може надати надлюдські здібності. А друга через свою неуважність випадково її застосовує. І, що найсумніше, цей препарат був в єдиному екземплярі.

Коли стає зрозуміло, що суперсили є в обох, героїні починають захищати місто від лиходіїв. І в досить смердючих костюмах, які не можна прати.

Прем'єра на стрімінговій платформі Netflix відбудеться вже через місяць – 9 квітня 2021 року.

Фільм "Сила грому": дивіться трейлер

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