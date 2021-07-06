Роккі, Рембо, Скелелаз, Суддя Дредд – Сильвестр Сталлоне відомий переважно ролями брутальних героїв, але він ніколи не боявся експериментувати. У його фільмографії – як драматичні, так і комедійні перевтілення. Тож далі ми розкажемо Вам про 6 найкращих та один провальний фільм Сталлоне, які вже увійшли в історію Голлівуду.

"Рокі" 1976 рік

Сценарій до стрічки Роккі Бальбоа, Сильвестер Сталонне написав особисто, в рекордні терміни – за три з половиною дні. І перед кінематографістами актор поставив умову – він сам повинен знятися в головній ролі.

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Йому запропонували інші умови: заплатити гонорар у 200 000 доларів і відмовитися від участі в зйомках. Але Сталлоне був непохитний, і головну роль залишив за собою.

Сюжет фільму "Рокі"

У центрі сюжету – талановитий боксер, якому судилося стати справжньою легендою. Вдень Роккі Бальбоа допомагає своєму босові – місцевим мафіозі – вибивати борги, а вечорами тренується в спортивному залі. Доля зводить його з чинним чемпіоном світу з боксу – Аполло Крідом, який вирішує дати новачкові шанс проявити себе. Крід не ставитися до майбутнього бою серйозно, а Роккі збирається зробити чемпіону сюрприз.

Згодом Сталлоне, який зумів нав'язати студійним товстосумам свою позицію, отримує прізвисько Слай, що у перекладі Хитрун. Крім того, за роль боксера Роккі Бальбоа, Сильвестра Сталлоне номінують на премію Оскар в категорії "Найкраща чоловіча роль".

6 найкращих та один провальний фільм Сталлоне: дивіться відео

"Рембо" 1982 рік

Шалений успіх "Роккі" робить зі Сталлоне суперзірку. У 1982 році Сильвестр блищить талантом вже у новому проєкті – гостросюжетному бойовику "Рембо: Перша кров". Центральним персонажем стрічки є Джон Рембо – ветеран В'єтнамської війни та просто відчайдушний хлопець. Під час бойових дій Рембо доводилося багато вбивати. Але коли війна закінчилася, ветеран виявився нікому не потрібним. У надії відшукати своїх друзів-товаришів по службі, Рембо подорожує автостопом по Америці. Шлях приводить його в маленьке провінційне містечко, в якому поліція ставить себе вище всіх інших. Після того, як його помилково звинувачують у бродяжництві та жорстоко б'ють, Рембо оголошує чинній системі війну.

"Стій! Або моя мама буде стріляти" 1992 рік

Наступна стрічка для Сталоне стала провальною, а все через Арнольда Шварцнегера. Коли залізному Арні запропонували знятися у фільмі Стій. або моя мама буде стріляти, той одразу відмовився, адже за його словами сценарій був, цитую "відвертим лайном". Тоді кінематографісти прийшли з пропозицію до Слая, а той набрав Арні, який набрехав, що "Цей фільм – це ж геніальна ідея ". І Сталлоне погодився, адже той був постійно у перегонах з Арні за право бути кращим. Але, очікувано, ця стрічка в прокаті з тріском провалилася.

У центрі сюжету життя сержанта поліції Лос-Анджелеса Джо Бомовскі, яке різко змінюється, коли до нього в гості приїжджає мама. Старенька втручається не тільки в особисте життя сина, але і, ставши випадковим свідком убивства, починає паралельно з Джо розслідувати злочин.

"Скелелаз" 1993 рік

Реабілітувала Сталоне за рік, роль досвідченого рятувальника Гейба Уокера, який відправляється в гори на допомогу застряглим там альпіністам. Пізніше з'ясовується, що він і його напарник Джессі Дейхен стають мимовільними учасниками масштабного пограбування літака Міністерства фінансів США, який летить через Скелясті гори. Грошима заволодіває банда хитромудрих грабіжників на чолі з терористом Еріком Куаленом, який не має намірів залишати в живих нікого зі свідків свого злочину. Здаватися "скелелаз" не збирається, і тому виступає проти до зубів озброєного угрупування.

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"Суддя Дред" 1995 рік

В основі цього фільму лежить однойменний комікс всесвіту 2000 A. D. Цікаво, що на сторінках графічного роману Дредд практично ніколи не знімає свій шолом, у фільмі ж його автори вчинили інакше, адже головну роль в ньому виконує славетний Слай. У центрі сюжету – найкращий Суддя Мега-сіті – Джозеф Дред, який вселяє жах в злочинців. Але він виявляється жертвою змови одного з верховних суддів Гріффіна та злочинця Ріко. Вони підступно вбивають відомого журналіста з пістолета Дреда. А цим пістолетом може скористатися тільки володар його ДНК, що начебто виключає невинність Джозефа.. тож Дреду загрожує смертна кара, але він всіма силами намагається відновити справедливість.

"Нестримні" 2010 рік

Для них не існує незламних перепон. Вони – спеціальний загін найманців, готових до будь-яких випробувань. Нестримним належить відправитися в Південну Америку, щоб розправитися з жорстоким тираном, який тероризує населення острова Вілена. Але все виявляється не так просто, як очікували бійці. Які перешкоди встануть на шляху до виконання одного з найскладніших завдань легендарного загону? Хто виявиться справжнім ворогом, знищення якого принесе мир жителям острова? Найманцям доведеться грати у небезпечну гру, в якій доведеться застосувати не тільки бойові навички.

"Крід: Спадщина Роккі" 2015 рік

У фільмі "Крід" вже доволі старший Роккі Бальбоа вирішує передати свій неоціненний досвід Адонісу Кріду, синові свого давнього непримиренного суперника Аполло Кріда, який згодом став його другом. Але у стрічці все починалось з того, що Адоніс не відчував ніякої пристрасті до боксу, втім, і його сім'я не бажала бачити хлопця бійцем. Але талант батька в якийсь момент прокидається в Кріді-молодшому, і юнак вирушає на пошуки наставника, яким для нього в результаті стає вже легенда Роккі Бальбоа.

Попри те, що Сильвестр Сталлоне ніколи не був професійним боксером, у 2011 році його