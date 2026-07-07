Кіно Кіноновини Таким Сільвестра Сталлоне ви ще не бачили: дружина показала фото із початку їхнього роману
7 липня, 19:00
2

Таким Сільвестра Сталлоне ви ще не бачили: дружина показала фото із початку їхнього роману

Людмила Онуфреїв

Поки більшість голлівудських пар б'ють рекорди швидкості розлучень, Сильвестр Сталлоне з дружиною Дженніфер Флавін вирішили зіпсувати цю статистику власним прикладом.

До 80-річчя Сталоне Флавін виставила в своєму Instagram архівні фото з часів, коли Роккі Бальбоа був ще звичайним хлопцем без жодного Оскара.


Сільвестр Сталоне дружиною Дженніфер Флавін / Фото Інстаграм Флавін

На старих знімках – молода пара, яка тоді ще й не підозрювала, що попереду в них три доньки, статус однієї з найстабільніших пар Голлівуду і купа спільних фотосесій для мережі. Публікація миттю зібрала лайки – глядачі явно скучили за парами, які тримаються довше, ніж один сезон реаліті-шоу.


Дженніфер Флавін показала фото Сільвестра Сталоне у молодості / Фото Інстаграм Флавін

У підписі Флавін коротко нагадала, що вони майже 40 років разом, і подякувала за родину й дім.

З 80-річчям, моє кохання! Відтоді, як ми познайомилися у 1988 році, ти завжди був коханням усього мого життя. Дякую тобі за нашу прекрасну родину та затишний дім, який ми створили разом. Не можу дочекатися, щоб святкувати тебе ще багато-багато років. Я кохаю тебе! – написала Флавін. 


Сільвестра Сталоне у молодості / Фото Інстаграм Флавін

Саме такі новини налаштовують на милі романтичні комедії про кохання, які варто подивитись вже зараз.