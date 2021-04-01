Пародії на знамениті фільми, від яких неможливо втримати сміх

У День сміху, який щороку відзначають 1 квітня, пропонуємо провести вечір з гумором. А допоможуть у цьому пародії на знамениті фільми, які точно створять атмосферний вечір з веселощами.

Всі кіномани полюбляють дивитись захопливі бойовики чи шпигунські трилери. Однак не менший захват викликають пародії на ці ж стрічки, які веселять з перших хвилин своєю абсурдністю та комічністю. 24 канал підібрав 7 пародійних комедій, які добре відомі глядачам.

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"Гарячі голови"

Рік виходу – 1991

Рейтинг IMDb – 6,7

У 1986 році на великі екрани вийшов захопливий бойовик "Найкращий стрілець" з Томом Крузом у головній ролі. Ця стрічка стрімко підкорила глядачів мужністю головного героя. Та поки всі десятками разів переглядали фільм, у Голлівуді вирішили створити курйозну пародію.

Замість Тома Круза головною зіркою став комедійний актор Чарлі Шин, який на той час дуже нагадував "короля бойовиків". У "Гарячих головах" він фактично в кожному кадрі насміхався з шаблонності екшенів.

"Гарячі голови": дивіться трейлер

"Голий пістолет"

Рік виходу – 1988

Рейтинг IMDb – 6,7

В американських фільмах поліцейські часто показані, як безстрашні захисники з інтелектом Шерлока Холмса. Тому автори серії стрічок "Голий пістолет" вирішили висміяти це. У неперевершених пародіях показали найбільш непрофесійного поліцейського у світі – лейтенанта Френка Дребина, який сам розплутує складні справи і дивом залишається живим на кожному завданні.

"Голий пістолет": дивіться трейлер

Добряче висміяли роботу правоохоронців автори фільмів "Поліцейська академія". Тому якщо ви вже давно переглянули всі частини "Голого пістолета", згадайте улюблену комедію 1990-их.

"Не погрожуй Південному Централу, попиваючи сік у своєму кварталі"

Рік виходу – 1996

Рейтинг IMDb – 6,6

Великої популярності у 1990-их роках набирали фільми про бідні райони США, в яких живуть темношкірі люди. І у всіх стрічках можна було побачити наркотики, зброя та пограбування. Шаблонність надихнула режисера Періса Барклая створити пародію на такі роботи колег. Завдяки цьому на екрани вийшла курйозна стрічка "Не погрожуй Південному Централу, попиваючи сік у своєму кварталі", яка показала життя двох кардинально різних кузенів.

"Не погрожуй Південному Централу, попиваючи сік у своєму кварталі": трейлер

"Агент Джонні Інгліш"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 6,2

Посміялись кіновиробники і зі знаменитих фільмів про шпигунів. Замість Джеймса Бонда у пародії з'явився Джонні Інгліш – здається, найнезграбніший агент британської розвідки. Щоразу він намагається завадити планам злочинців та потрапляє у серію курйозних пригод, від яких складно втримати сміх через їх абсурдність.

"Агент Джонні Інгліш": дивіться трейлер

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"Зомбі на ім'я Шон"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 7,9

У час пандемії великої популярності набрали фільми про катастрофи та зомбі. І якщо всі такі апокаліптичні стрічки показують світ на межі знищення, то у комедії "Зомбі на ім'я Шон" висміяли цю тему. За сюжетом, головний герой просипає кінець світу, і коли вся Велика Британія потерпає від вірусу, що перетворює людей на зомбі, він живий і здоровий намагається зробити все, щоб врятуватись.

"Зомбі на ім'я Шон": дивіться трейлер

"Дуже страшне кіно"

Рік виходу – 2000

Рейтинг IMDb – 6,2

Всі фільми-жахів мають мати жертв, до яких дзвонить маніяк, після чого вони кричать і помирають від нападу незнайомця в масці; вбивцю, який нападе зненацька; багато крові; поліцейських, які намагаються спіймати душогуба. "Дуже страшне кіно" має всі ці шаблони хорорів, однак вони подані з таким гумором, від якого неможливо втримати сміх.

"Дуже страшне кіно": дивіться трейлер

"Грім у тропіках"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,0

Стрічка "Грім у тропіках" є однією з шедевральних пародій на героїчні військові фільми. Тут автори показали, як актори-невдахи ніяк не можуть відзняти фільм. То піротехніка за кілька мільйонів доларів спрацьовує, коли вимкнені всі камери, то зірки бойовика не можуть налагодити роботу. Зрештою автори фільму вирішують відправити акторів до В'єтнаму, давши у руки зброю з холостими набоями. Тут вони і покажуть свою "героїчність".

"Грім у тропіках": дивіться трейлер