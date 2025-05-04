Кіно для всієї родини: 4 добрі фільми на весняні вихідні

Багато сміху, позитивні емоції, заряд енергії на весь тиждень, – це саме те, що потрібно всій сім'ї на весняних вихідних. З усім цим може допомогти вдалий фільм, який сподобається кожному члену сім'ї та залишить після себе тільки приємні враження.

Кіно 24 розповість про фільми, які можна дивитися всією сім'єю. Вони зроблять вихідні ще приємнішими й подарують гарний настрій і дітям, і дорослим.

До слова 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

"Ваяна" (2016)

Ваяна – донька полінезійського вождя, яка з дитинства мріяла вийти за межі коралових рифів. Та батько їй цього не дозволяв. Коли острів починає страждати від таємничої хвороби, вона вирушає у подорож океаном, щоб знайти напівбога Мауї. Лише він може повернути процвітання острова.

Приголомшливий саундтрек та неймовірна головна героїня, яскраві пейзажі та гумор у фільмі зроблять перегляд незабутнім. Він ідеально підходить для весняних днів, коли хочеться пригод.

"Ваяна": дивіться трейлер онлайн

"Життя комах" (1998)

Колонія мурах, що живе на невеликому острові, постійно зазнає нападів сарани. Коли мурахи збирають їжу, вони роблять це не тільки для себе, але й для лиходіїв. Одного разу мураха Флік випадково зіштовхує зібрану їжу в струмок, – тепер крихіткам треба зібрати вдвічі більше. Флік вирушає у подорож, але не по їжу, а щоб зібрати тих, хто б дав відсіч хуліганам.

Фільм навчає, що важливо співпрацювати, бути сміливим і не зважати на те, що ти можеш відрізнятись від інших. Травневі вихідні – вдалий час, щоб відчути зв'язок з природою, хоч і через екран.

"Життя комах": дивіться трейлер онлайн

"Принцеса і Жаба" (2009)

У центрі сюжету – красуня Тіана, яка мріє про власний ресторан. Після смерті батька їй доводиться працювати офіціанткою. Раптом у місто приїжджає принц Навін, який перетворюється в жабу через закляття чаклуна Фасіла. На одному зі свят Навін зустрічає Тіану, яка одягнулась принцесою. Він просить дівчину про поцілунок – але тепер і вона стає жабою.

Джазовий колорит фільму, деякі жарти, сильні тексти пісень оцінять дорослі, а анімаційна мила історія точно сподобається дітям. Поєднання казки й життєвих уроків про мрії й кохання – те, що треба для родинного вечора.

"Принцеса і Жаба": дивіться трейлер онлайн

"Стихії" (2023)

Події мультфільму розгортаються у світі, де елементи природи – вогонь, вода, земля й повітря, – співіснують як єдина спільнота. Берні та його дружина Сіндер відкрили у Місті Стихій бізнес з продажу палаючих товарів, згодом у них народилась донька Ембер. Подорослішавши, дівчина бере на себе сімейну справу, але не може контролювати гнів. Раптом вона знайомиться з водяним Вейдом.

Меседж, що стоїть за цим фільмом, торкнеться сердець кожного. Це розповідь про прийняття, толерантність і внутрішнє тепло – ідеальні теми для весняної пори, коли все оживає.

"Стихії": дивіться трейлер онлайн