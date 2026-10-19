Кіно Кіноновини Батько може пишатися: 19-річний син Кілліана Мерфі вже підкорює Голлівуд
19 жовтня, 15:00
2

Батько може пишатися: 19-річний син Кілліана Мерфі вже підкорює Голлівуд

Людмила Онуфреїв

Схоже, у Кілліана Мерфі підростає серйозний конкурент. Його 19-річний син Аран не лише успадкував знаменитий погляд батька, а й вирішив підкорювати Голлівуд. І, судячи з перших ролей, сімейний талант таки передається у спадок.

В інтерв'ю Variety молодий актор розповів про кар'єру, стосунки із зірковим батьком та несподівану популярність.

Що відомо про сина Кілліана Мерфі

У свої 19 років Аран уже знявся у двох серіалах HBO – "Молодість" та "Війна". В обох проєктах йому дісталися ролі проблемних підлітків, які переживають сімейні драми. Схоже, грати складних персонажів – це у Мерфі сімейне.

Крім того, 23 жовтня запланована прем'єра фантастичного фільму "Клара і Сонце", де Аран зіграв разом із Дженною Ортегою та Емі Адамс.

Що Аран говорить про знаменитого батька

Найцікавіше, що сам хлопець не бачить разючої схожості з Кілліаном, яку активно обговорюють прихильники.

Я навіть не думаю, що ми настільки схожі, але люди, здається, вважають інакше, – зізнався актор.

За словами Арана, батько допоміг йому полюбити кінематограф, однак удома Кілліан насамперед тато, а не голлівудська зірка. До речі, спочатку Мерфі-молодший мріяв стати футболістом. Та після театрального виступу в 11 років змінив свої плани. Тепер Аран ходить на кастинги й будує власну кар'єру. А глядачам залишається з'ясувати, чи вдасться йому одного дня вийти з тіні знаменитого батька.

Раніше 24 Канал показував, який вигляд має син легендарного Гері Олдмана. Схоже, зіркові нащадки дедалі частіше привертають до себе не менше уваги, ніж їхні знамениті батьки.

Пов'язані теми:

Світові знаменитості
Кіно
Кіноновини