У синьо-жовтій футболці: Фібі з серіалу "Усі жінки – відьми" підтримала українців

Американська акторка Аліса Мілано, відома за роллю Фібі Галлівел у серіалі "Усі жінки – відьми" одягнула синьо-жовту футболку. Зірка показала, як кожен американець може долучитися до підтримки України.

У своєму інстаграмі актриса похизувалася синьо-жовтою футболкою від бренду Аgolde. Вона це зробила на знак солідарності з українським народом. Чимало підписників подякували зірці за важливий жест для України.

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Аліса Мілано закликала світ підтримати українців

У пості Мілано зазначила, що 100 % прибутку від продажу таких футболок вони передають благодійній організації Legacy Of War Foundation ("Спадщина війни"). Таким чином, вона закликала американців допомогти Україні фінансово.

Зірка вже не вперше підтримала українців. Раніше вона закликала світ допомогти дітям, постраждалим від війни, яку Росія розпочала на наших землях.

Ця війна так багато забрала у дітей України. Жодна дитина не повинна знати, що таке страх і невизначеність,

– писала знаменитість.

Крім цього, вона показувала своїй 3,2 мільйонній англомовній аудиторії кадри жахливої війни та руйнування українських міст. Зокрема у березні вона опублікувала ролик з фрагментами музичних кліпів, знятих в Україні до війни, а після них – руїни після повномасштабного вторгнення росіян.

Декілька місяців тому у мережі з’явилася фотографія, на якій зображений будинок із серіалу "Усі жінки – відьми", де майорить український прапор.



Український прапор майорить на будинку, в якому знімали серіал "Усі жінки – відьми" / Фото з соцмереж

Нагадаємо, в перший же день війни, 24 лютого, зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Шеннен Догерті закликала світових зірок не замовчувати війну Росії з Україною і поширювати правду в соцмережах, а також підтримала Зеленського і публікувала ролики з маленькими українцями.

На захист нашої держави виступили й інші світові знаменитості, серед яких: Дженніфер Еністон, Джоан Роулінг, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Джаред Лето, Мілла Йовович та інші. Більше читайте тут.