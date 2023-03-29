"Краще б мовчав": український актор, яким замінили лице росіянина у шоу СТБ, вийшов на зв’язок

Обговорення довкола серіалу СТБ не вщухають. Глядачам не сподобалася офіційна заява мовника, що "Останній лист коханого" "відклали", замість "скасували". Проте, нарешті скандал прокоментував Дмитро Сарансков, обличчя якого, власне, і використали замість лиця російського актора Прохора Дубравіна у шоу.

Про це ми дізналися з фейсбук-сторінки українського актора Петра Крилова, який став одним із перших, хто поширив всю цю інформацію з серіалом. 24 Канал також звертався до Дмитра Саранскова за коментарем, проте відповіді не отримав.

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Український актор Дмитро Сарансков розповів, чому погодився на співпрацю з СТБ

24 березня вийшов анонс нового серіалу СТБ "Останній лист коханого". Прем’єра мала відбутися 27 березня. Одну з головних ролей у цьому серіалі мав виконати російський актор Прохор Дубравін, який публічно підтримує війну Росії проти України.

Щоб уникнути скандалів та дозволити випуск мелодрами на телебачення, автори вирішили замінити обличчя росіянина на обличчя українського актора Дмитра Саранскова.

Проте скандалу уникнути не вийшло, соцмережі буквально вибухнули негативними коментарями: "Чому це відбувається? Як сказав колись Симон Петлюра, що не так страшні московські воші, як українські гниди?", "Яка фігня, всі відмовляються від росіян, а СТБ – це окрема планета чи що?", "Гроші, як я бачу, не пахнуть?".

Небайдужі українці та журналісти намагалися почути відповіді від телеканалу та українського актора, але вони мовчали до 27 березня. Слідом за офіційною інформацією СТБ, що серіал зрештою "відклали", на зв’язок вийшов й український актор Дмитро Сарансков.

Відповідь Дмитра Саранскова

"Шановне суспільство, у мене немає звички відповідати на повідомлення від незнайомих людей. Але, коли близькі пишуть з проханням звернути на щось увагу, то, звісно, це не можна ігнорувати. Я також, як і ви, чекав на офіційну відповідь каналу. Дочекались.

Тому зараз я готовий відповісти на два головних запитання. Перше: "Чому мовчить Дмитро Сарансков?". Я мовчу, тому що у цьому випадку є така юридична підстава, як NDA. Можете загуглити та почитати, що буває за її порушення. І друге запитання: "Як я на це погодився?". А погодився я на це тому, що мені обіцяли, що моя участь в цьому допоможе позбавитись російського актора в українському серіалі.

Зараз я хочу вам нагадати, що в нашій індустрії є деякі люди, які незалежно від того, що вони обіцяють, вважають, що актор і його репутація – це лише витратні матеріали. І ви знаєте, я щиро сподіваюся, що настане той ранок, коли ми з вами прокинемось в переможній Україні, усвідомлюючи, що головна цінність, яка у нас є – це люди. Слава Україні!".

Така відповідь актора дуже обурила Петра Крилова, який звернув увагу на те, що на початку скандалу в Прохора Дубравіна був коментар Саранскова про те, що він був не в курсі. "Тобто він спочатку збрехав, потім зник, а потім повернувся і ви*рав якусь таку несусвітню ху*ню, що мені навіть важко це коментувати".

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