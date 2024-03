Читайте в матеріалі Кіно 24, які інциденти на сцені головної кінопремії року уже увійшли в історію Оскара. Дивіться відео цих скандалів та пригадайте собі, хто з відомих акторів свого часу наробив шуму.

Найгучніші скандали в історії Оскара

Голий чоловік на сцені

У 1974 році служба безпеки премії отримала чимало негативних відгуків. А все через те, що перед тим, як ведучий Девід Нівен запросив легендарну актрису Елізабет Тейлор для оголошення наступного лауреата Оскара, на сцені з'явився голий гей-правозахисник Роберт Опель.

Голий гей-правозахисник вийшов на сцену Оскара: дивіться відео

Неправильна вимова імені

Джон Траволта потрапив у курйозну ситуацію під час Оскара-2014. Актору доручили запросити на сцену співачку Ідіну Мензел для виконання хіта "Let It Go" з мультфільму "Крижане серце", але він неправильно вимовив її ім'я.

У виконанні актора Ідіна Мензел прозвучала як "Адель Дазім".

Я бив себе за це цілий день!

– визнав пізніше Траволта.

Джон Траволта неправильно назвав ім'я виконавиці: дивіться відео

Вілл Сміт вдарив в обличчя Кріса Рока

Кріс Рок невдало пожартував про зачіску дружини Вілла Сміта. При цьому Джада Пінкетт Сміт публічно зізнавалася в боротьбі з алопецією. Щоб захистити дружину, Вілл Сміт виступив на сцену і дав ведучому ляпаса по обличчю. Після цього він повернувся на своє місце в залі й висловив протест: "Щоб я більше не чув імені моєї дружини з твого брудного рота".

Вілл Сміт вдарив ведучого: дивіться відео

Образа корінних народів Америки

Скандал на церемонії Оскар у 1973 році був винятковим. Марлон Брандо відзначився отриманням нагороди за свою визначну роль у культовому фільмі "Хрещений батько". Проте, коли його оголосили, на сцену вийшла Сачін Літтлфезер, одягнена у національний костюм, та виступила від імені актора.

Вона прочитала листа від Брандо, в якому вказувалося, що він відмовляється від нагороди в знак протесту. Причиною відмови стало те, як кіноіндустрія ставиться до американських індіанців у телебаченні та кіно, а також "нещодавні події у Вундед-Ні".

У червні 2022 року Американська кіноакадемія вислала Літтлфезер листа з вибаченнями, який був повністю оголошений під час "Вечорів з Сачин Літтлфезер" 17 вересня, за два тижні до її смерті.

Виступ Сачін Літтлфезер: дивіться відео

Неправильне оголошення результатів

Під час церемонії 2017 року Воррен Бітті та Фей Данаєй, після розкриття конверта з назвою фільму, який отримав нагороду за найкращий фільм, анонсували переможцем мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Пізніше виявилося, що сталася помилка, і правильний лауреат – фільм "Місячне світло". Організатори кінопремії потрапили під хвилю критики та обвинувачень.

Інцидент 2017 року: дивіться відео

Зовсім скоро в історії Оскара буде ще одна зіркова церемонія. Нових переможців ми дізнаємось уже у ніч на 11 березня.

До речі, українські глядачі зможуть переглядати трансляцію на Суспільне Культура.

Вмикайте телеканал або сайт Суспільне Культура: о 0:30 за київським часом стартує трансляція червоної доріжки, а о 1:00 почнеться церемонія нагородження.