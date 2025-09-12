Зокрема, серед голлівудських акторів є такі, з якими не дуже хочуть мати справу через скандали, які траплялись на знімальному майданчику. У матеріалі Кіно 24 розповімо, хто ці зірки.

Дивіться також 5 нових детективних серіалів, які триматимуть у напрузі до останнього кадру

Хто з голлівудських акторів має погану репутацію?

Рассел Кроу

Надмірна емоційність та гаряча натура могла призвести Рассела Кроу до занепаду його кар'єри. Сьогодні актор є набагато розсудливішим та спокійнішим, він контролює свої емоції, однак так було не завжди. Відомо, що раніше Рассел Кроу міг вдаватися до фізичних суперечок.

Одного разу він вдарив працівника готелю, кинувши в нього телефонну трубку через незручності зі зв'язком. Також відомо про велику кількість конфліктів з продюсерами. Зокрема, одного разу на премії BAFTA через скорочення його промови він потрапив в конфлікт з організаторами. На щастя, сьогодні актор уже контролює себе.

До речі, читайте також про 3 відомих акторів, які померли просто на знімальних майданчиках – за посиланням.

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан також раніше вважалася однією із найскандальніших голлівудських акторок. Зокрема, з акторкою не хотіли мати справи через скандали, які часто висвітлювали іноземні ЗМІ. Це проблеми з законом, зловживання алкоголем та наркотиками, професійні труднощі, скандали у світському житті. Актрису часто помічали в крадіжці речей та прикрас на знімальних майданчиках.

Усе це сильно пошкодило її репутацію та кар'єру. Однак, на щастя, сьогодні акторка вже веде більш стабільне та спокійне життя.

Чарлі Шин

Чарлі Шин – це ще один скандальний голлівудський актор, репутація якого супроводжується величезною кількістю гучних історій. Зокрема, його неодноразово звинувачували в скандалах на роботі. Чарлі звільнили із серіалу "Дві з половиною людини", де він грав головну роль та був одним із найоплачуваніших акторів.

Також його звинувачували в домашньому насильстві щодо партнерок, в агресії, зловживанні наркотиками та алкоголем. Тому, звичайно, з такою людиною продюсери не хочуть працювати.