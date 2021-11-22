Скарлетт Йоганссон – 37: 5 фільмів із фантастичною білявкою

Скарлетт Йоганссон – одна з найоплачуваніших голлівудських акторок. Завдячує вона цьому участю у супергеройському бойовику "Месники" від студії Marvel. Однак акторка відзначилася не лише в супергеройській франшизі. Редакція Кіно 24 підготувала підбірку з п'яти чудових фільмів за участю акторки, яка 22 листопада святкує свої 37 років.

"Труднощі перекладу" (2003)

Одним із головних фільмів нульових стала стрічка "Труднощі перекладу", яку заслуженно вважають визначною для молодої Режисерки Софії Копполи. Дует літнього і розслабленого Білла Мюррея та Скарлетт Йоганссон запам'ятався багатьом глядачам своює незвичністю та гармонійністю.

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Обидва як справжні аутсайдери зневажають соціальні ігри та етикет, губляться в церемоніях і не можуть зрозуміти, навіщо вони опинилися в Токіо в статусі чужинців. Вони раді зустріти споріднену душу, з якою можна перекинутися слівцем рідною мовою.

Трейлер "Труднощі перекладу": дивіться відео онлайн

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

Дві американки Вікі та Крістіна приїжджають до Барселони, щоб провести чудове літо. Вони давно дружать і схожі практично у всьому, окрім ставлення до кохання. Вікі – скоро збирається заміж, вона цінує у відносинах стабільність, спокій, довіру один до одного. Крістіна – навпаки, для неї кохання – це ураган пристрасті, який налетить раптово, переверне весь світ, а потім так само швидко зникне.

Зовсім скоро обидві героїні знайомляться з харизматичним іспанцем Хуаном Антоніо після чого усі троє поринають у цікаву та захопливу емоційну подорож.

Трейлер "Вікі Крістіна Барселона": дивіться відео онлайн

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"Престиж" (2006)

Лондон на межі XIX-XX століть. Два відомі фокусники, Роберт Енджер і Альфред Борден, колись були приятелями, але після нещасного випадку, що стався прямо під час виступу, їхній співпраці настав кінець. Зараз вони не просто конкуренти, а вороги. Як в улюбленій майстерності, так і в особистому житті.

Найкращим трюком на той час стало "переміщення людини", але в кожного фокусника свій спосіб виконання одного й того ж номера. Борден перший розробляє схему ефектного "переміщення", яку не так просто викрити. Тепер Енджер не може спати спокійно. Він посилає до Борден свою помічницю, доручивши їй хитрістю виманити секрет. А якщо цього буде мало – Енджер готовий поступитися всім заради перемоги.

Трейлер "Престиж": дивіться відео онлайн

"Опинись у моїй шкірі" (2013)

Дія розгортається в Шотландії, де одного разу з'являється істота, що прийшла буквально нізвідки. Вона вселяється у тіло звабливої ​​брюнетки з яскраво-червоною помадою. Ця дівчина щодня їздить трасою Едінбург-Глазго, підбираючи випадкових попутників.

Звичайно, пишногруда красуня із зеленими очима не може не привернути увагу автостопників, які із задоволенням погоджуються на її пропозицію підвезти. Однак, підібравши чергову жертву, красуня паралізує нещасного і використовує у своїх цілях…

Трейлер "Опинись у моїй шкірі": дивіться відео онлайн

Фільм брав участь у 70-му Венеційському кінофестивалі та, безумовно, викликав здивування та ажіотаж публіки.

"Пристрасті Дон Жуана" (2013)

Головний герой Джон Мартелло проводить життя у зухвалому ледарстві: зависає з друзями, дивиться фільми для дорослих, а ночами ходить клубами, де шукає собі подружку на ніч, довше жінки у нього не затримуються.

Так він і жив, зовсім ні про що не турбуючись, доки не зустрів Барбару (Скарлет Йогансон). Дівчина виявилася настільки ж загадковою, наскільки й красивою. І Джон уперше в житті зрозумів, що ладен трохи постаратися заради зустрічей з нею.

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Барбара обожнює голлівудські мелодрами і Джон вдає, що теж у захваті від солодких історій кохання. Вона випробовує його знову і знову, не підпускаючи до себе, поки не переконається, що він саме той, хто їй потрібен. І Джон втягується у її гру. Але одного разу Барбара застає Джона за немислимою, на її думку, справою – переглядом фільмів для дорослих. Джонові доведеться постаратися пояснити їй, хто він є насправді.

Трейлер "Пристрасті Дон Жуана": дивіться відео онлайн