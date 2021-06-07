"Буде епічно": Скарлетт Йоганссон розказала про свою героїню в новому ролику "Чорної вдови"

Автори проєкту "Чорної вдови" не перестають інтригувати глядачів. Цього разу вони опублікували ролик із роздумами головної героїні про новий фільм від студії Marvel, на який нетерпляче чекають усі шанувальники! Прем’єра кінострічки відбудеться 8 липня в кінотеатрах та на Disney+.

"Момент, якого ми всі чекали – "Чорна вдова" від Marvel. Повірте, це буде епічно", – запевнила Скарлетт Йоганссон в новому ролику найочікуванішого першого фільму 4 фази кіновсесвіту Marvel. Режисеркою стрічки стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм.

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Я прожила багато життя, але втомилася бігти від минулого. Я була кілером, шпигункою і месником. А до того – в мене була сім’я,

– заінтригувала Скарлетт Йоганссон щодо сюжетної лінії про свою героїню Наташу Романову.

Далі глядачеві показуються екшн-сцени з бойовика з участю Наташі Романової та членів її сім'ї. Їх зіграли Флоренс П'ю, Девід Харбор і Рейчел Вайс. Разом їм потрібно закінчити небезпечну місію.

За сюжетом Наташа Романова подивиться у вічі темним сторінкам книги свого життя, коли зіткнеться із небезпечною змовою, пов’язаною з власним минулим. Наташу переслідує небезпечна сила, яка ні перед чим не зупиниться на шляху до її знищення. Тепер вона має розібратись і зі своїм шпигунським минулим, і зі стосунками, які зруйнувала ще до того, як приєдналась до Месників.

Раніше, на своєму ютуб-каналі Marvel Entertainment опублікували кліп з погонею з фільму "Чорна вдова".

Я розумію, який це дар – мати можливість займатися улюбленою справою,

– сказала Скарлетт Йоганссон у відеозверненні і подякувала шанувальникам за підтримку.

Акторський склад фільму "Чорна вдова"