Скарлетт Йоганссон зіграє у новому фільмі Веса Андерсона
17 серпня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:The Hollywood Reporter
Скарлетт Йоганссон, яка судиться із Disney, зіграє у новій картині Веса Андерсона. У фільмі також беруть участь Том Генкс та Марго Роббі.
Скарлетт Йоганссон переходить зі світу Marvel у світ Веса Андерсона.
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Зірка "Чорної вдови" останньою приєднається до касту нового фільму режисера, над виробництвом якого зараз працюють в Іспанії.
Акторський склад кінострічки
У стрічці зіграють актори, які й раніше брали участь у його проєктах:
- Едрієн Броуді;
- Білл Мюррей;
- Джейсон Шварцман;
- Тільда Свінтон.
Серед нових акторів, крім Скарлетт, які приєднаються до касту – Марго Роббі й Том Генкс.
Деталі фільму Веса Андерсона тримають у секреті. Яку роль зіграє Йоганссон – наразі не відомо. Відомо лише, що зйомки стрічки завершать у кінці вересня.
Що відомо про акторську кар’єру Скарлетт Йоганссон
- Скарлетт уже не вперше працює з Андерсоном, раніше вона озвучувала анімаційний фільм "Острів собак" 2018 року.
- Наприкінці червня зірка заявила, що не буде грати свою знакову і вже "рідну" для неї героїню Marvel після виходу "Чорної вдови".
- У липні Скарлетт Йоганссон подала до суду на компанію Disney через те, що блокбастер "Чорна вдова" вийшов у кінотеатрах і на стрімінговій платформі Disney+ одночасно.
- Юрист компанії Disney Деніел Петрочеллі сказав, що позов Скарлетт – це ретельно спланована піар-кампанія.
- Днями Giant Freakin Robot заявив, що Disney хоче розірвати стосунки з акторкою. Водночас заморозити проєкт "Вежа жахів", де Скарлетт Йоганссон мала зіграти головну роль.