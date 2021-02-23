Як знімалось "Скажене весілля 3": мережу розсмішив ролик залаштунків проєкту

За кілька днів до прем'єри "Скаженого весілля 3" його автори показали, як проходили зйомки довгоочікуваної комедії. І цей ролик є не менш цікавим, аніж весь фільм.

У відеобекстейджі можна побачити виконавців всіх головних ролей у "Скаженому весіллі 3" – Назара Задніпровського, Лесю Самаєву, Юрія Горбунова, Катерину Файн, Поліну Василину, Джиммі Воха-Воха та інших. Згідно з роликом, за лаштунками проєкту акторам було не менш весело, аніж у кадрі.

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Екранізацією фінальної історії родини Середюків займався Любомир Левицький. Він також неодноразово постає у кумедному відео бекстейджу. Перегони на бричках та авто, запальні танці під циганські пісні, витівки Потапа та слова подяки Олега Винника: здається, це "Скажене весілля" від Любомира Левицького буде по-справжньому веселим.

Це був прекрасний досвід попрацювати з найбільшою українською студією Film UA і такою талановитою командою над найкращою комедією року "Скаженим весіллям 3". В кіно з 25 лютого!

– скромно прокоментував ролик Любомир Левицький.

Водночас автори проєкту наголосили, що до створення комедії долучились десятки людей. І це не тільки актори, але й продюсери, режисери, оператори, редактори, освітлювачі, камерамени, декоратори, художники-гримери, асистенти по акторах. Тому результат зможе здивувати глядачів.

"Скажене весілля 3": сюжет фільму

У кожній частині "Скаженого весілля" Василь та Галина Середюки готувались до святкової церемонії своїх дітей. Та щоразу обранець дитини їм був не до душі. Донька Катерина привела додому темношкірого француза Франсуа, змусивши батька взяти в руки рушницю, а от чоловіком Наталки став значно старший бізнесмен Юрій. Здавалось би, Середюків уже ніщо не здивує, але їхній молодший син Захар таки постарався.

Хлопець закохався у красуню-циганку Раду та привів її знайомитись з батьками. З цього і почнуться курйози, адже тепер Василю Середюку доведеться протистояти не тільки табору, але й їхньому барону. І це аж ніяк не налякає запального українця.

От чого треба повчитись у Середюків. Вони цінують своє, борються за своє, відстоюють своє, з громом і блискавками. Але вкінці перемагає любов і єдність. Те своє і перемагає. Це відчувається!

– поділився Любомир Левицький в інтерв'ю 24 каналу.

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Окрім знаменитих акторів, у "Скаженому весіллі 3" буде чимало зірок. Олег Винник, Надія Мейхер, Позитив, Юрій Горбунов, Позитив – це далеко не всі селебрітіз, які долучились до проєкту.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер